Italia-Corea del Sud oggi in tv, Finale bronzo Mondiali curling femminile 2024: programma, canale, streaming

L’Italia proverà a conquistare una medaglia oggi, domenica 24 marzo, a partire dalle ore 15.00 italiane, sulla pista Sheet C, nella finale per il bronzo dei Mondiali 2024 di curling femminile, in corso a Sydney, in Nuova Scozia (Canada): contro la Corea del Sud le azzurre si giocheranno il gradino più basso del podio.

A contendersi l’oro saranno, invece, le padrone di casa del Canada e la Svizzera, a partire dalle ore 21.00 italiane: si tratta delle sole due squadre capaci di battere le azzurre in questa rassegna iridata (le elvetiche ci sono riuscite due volte tra round robin e semifinale).

E’ prevista la diretta tv solo per la finale per l’oro su Eurosport 1 HD, con diretta streaming su eurosport.it e discovery+. Per la finale per il bronzo tra Italia e Corea del Sud, così come per la finale per l’oro, ci sarà la diretta streaming fruibile su The Curling Channel. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro dell’Italia in finale per il bronzo ai Mondiali 2024 di curling femminile.

CALENDARIO MONDIALI CURLING FEMMINILE OGGI

Domenica 24 marzo – Finali

Finale 3° posto – Ore 15.00 italiane

Sheet C: Italia-Corea del Sud – The Curling Channel

Finale 1° posto – Ore 21.00 italiane

Sheet C: Canada-Svizzera – Eurosport 1 HD, The Curling Channel, eurosport.it e discovery+

PROGRAMMA MONDIALI CURLING FEMMINILE OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: finale per il 1° posto su Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: entrambe le finali su The Curling Channel, finale per il 1° posto su eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.