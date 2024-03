Curling femminile: l’Italia lotta in semifinale, ma la Svizzera è ancora più forte: sarà finale per il bronzo

Un’Italia attenta e sempre più convincente cede il passo alla Svizzera per 3-6 in occasione della semifinale valida per il Campionato Mondiale 2024 di curling, rassegna in scena a Sydney (Canada, Nuova Scozia). Le nostre ragazze si sono rese artefici di una partita contratta e scorbutica, risolta soltanto all’ultimo tiro, segnale di una crescita costante.

L’inizio del match è molto controllato e, per praticamente metà gara, vive di costanti scambi di favori. A seguito di una prima mano terminata con un nulla di fatto, le svizzere marcano un punto nel secondo end, salvo poi essere raggiunte dalle azzurre nella terza ripresa. Il canovaccio si ripete con la stessa modalità poi nel quarto e nel quinto turno.

Il primo scossone arriva nel settimo round quando, a seguito di una sesta mano nulla, la Svizzera sfrutta un rilascio imperfetto di Constantini avanzando di due unità. Ma la sfida resta equilibrata, come dimostra l’ottava ripresa, terminata anche questa con zero punti.

Al nono end, con il martello in mano, l’Italia riesce a timbrare soltanto un sigillo, ritrovandosi all’ultimo atto con un solo punto di svantaggio. L’incontro si gioca sul filo del rasoio, e la tensione si fa sentire. Witschonke sbaglia il suo rilascio, ma il tiro successivo di Mathis si perde nel traffico di stone offrendo l’opportunità di doppia bocciata a Tirinzoni che, però, sbaglia. Nel primo tentativo a disposizione Constantini va a punto, entrando con dolcezza al centro scheggiando il sasso giallo nella casa.

La palla passa dunque a Paetz che libera la pietra azzurra, trovando poi nuovamente una precisione da prima della classe di Constantini che la rimette al centro con giustezza. La skip elvetica però con convinzione libera ancora una volta il campo, scacciando i fantasmi e chiudendo i giochi con il punteggio di 3-6. Domani, alle 15:00 italiane, si disputerà la Finale per il bronzo con la Corea del Sud, uscita sconfitta dal match con il Canada.