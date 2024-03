Rugby, dove potrebbe arrivare l’Italia nel ranking mondiale se battesse anche il Galles

L’Italia grazie al successo sulla Scozia per 31-29 nella quarta e penultima giornata del Sei Nazioni 2024 di rugby, ha scavalcato l’Australia per 0.57 nel ranking mondiale, salendo al nono posto della graduatoria, ma al termine del torneo non potrà più occupare questa posizione: sarà infatti ottava o decima.

La Nazionale del CT Gonzalo Quesada, infatti, giocherà in Galles nel quinto ed ultimo turno del Sei Nazioni 2024: l’Italia è nona a quota 78.05 nel ranking internazionale, mentre i gallesi sono ottavi a 78.62, davanti agli azzurri di 0.57. Calcolato il peso relativo al fattore campo, ecco gli scenari al termine della manifestazione.

Vincendo con più di 15 punti di scarto, l’Italia guadagnerebbe 2.04, portandosi a 80.09, quota che porterebbe gli azzurri al sorpasso ai danni del Galles, dato che i padroni di casa scenderebbero a 76.58, finendo al decimo posto, alle spalle anche dell’Australia.

Vincendo con 15 punti o meno di scarto, l’Italia incasserebbe 1.36, salendo a 79.41, quota che permetterebbe comunque agli azzurri di scavalcare il Galles, con i padroni di casa che scenderebbero a 77.26, finendo sempre al decimo posto, sempre alle spalle dell’Australia.

Con un altro pareggio, dopo quello conquistato in casa della Francia, l’Italia otterrebbe 0.36, che le permetterebbe di portarsi a 78.41, quota sufficiente per un sorpasso ai danni del Galles, ma che consentirebbe comunque ai gallesi di restare noni davanti all’Australia, a quota 78.26.

In caso di sconfitta con 15 punti o meno di scarto, l’Italia andrebbe a cedere 0.64 e scenderebbe a 77.41 al decimo posto, subendo così il sorpasso dell’Australia, che tornerebbe nona, mentre il Galles resterebbe ottavo, pur salendo a quota 79.26.

In caso di sconfitta con più di 15 punti di scarto, infine, l’Italia perderebbe 0.96 punti, scendendo a 77.09, ed anche in questo caso gli azzurri tornerebbero al decimo posto a causa del sorpasso dell’Australia, mentre il Galles sarebbe sempre ottavo pur portandosi a 79.58.

RANKING RUGBY LIVE AL 10 MARZO

1 Sudafrica 94.54

2 Irlanda 90.69

3 Nuova Zelanda 89.80

4 Francia 87.31

5 Inghilterra 86.35

6 Scozia 82.82

7 Argentina 80.68

8 Galles 78.62

9 Italia 78.05

10 Australia 77.48

11 Figi 76.38

12 Giappone 74.27

13 Georgia 72.68

14 Samoa 72.23

15 Portogallo 71.62

16 Tonga 71.57

17 USA 67.94

18 Uruguay 67.39

19 Spagna 63.46

20 Romania 62.58