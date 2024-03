Calendario Mondiali short track 2024 oggi: orari 16 marzo, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 16 marzo, seconda giornata dei Mondiali 2024 di short track. Sull’anello di ghiaccio di Rotterdam (Paesi Bassi) sarà una giornata già importante, in quanto vi saranno in palio le prime medaglie. Saranno infatti assegnati i titoli dei 500 e 1500 metri uomini e donne.

Fari puntati in casa Italia sulla coppia Arianna Fontana-Pietro Sighel. La campionessa valtellinese, tornata a vestire la maglia della Nazionale italiana a distanza di due anni, ha fatto en plein ieri, passando il turno in tutte le distanze nelle quali è stata impegnata. Vedremo quest’oggi dove riuscirà ad avere un rendimento migliore per massimizzare la sua prestazione.

Parlando di Sighel, anche per lui comode le qualificazioni in tutte le specialità alle quali è iscritto. L’azzurro cercherà di fare la differenza come già fatto in passato, esaltandosi nel contesto iridato al cospetto di rivali molto qualificati. Giusto ricordare anche che ci saranno le semifinali delle staffette uomini e donne e l’Italia sarà al via solo della prova femminile.

La seconda giornata dei Mondiali di short track sarà trasmessa in diretta televisiva, a partire dalle 15.45, su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay2 (dalle ore 13.30), eurosport.it, Discovery+ e sul canale Youtube Skating ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2.

CALENDARIO MONDIALI SHORT TRACK 2024 OGGI

Sabato 16 marzo

13:32 1500 metri donne – Semifinali

13:50 1500 metri uomini – Semifinali

14:23 1500 metri donne – Finali

14:39 1500 metri uomini – Finali

15:08 500 metri donne – Quarti di finale

15:20 500 metri uomini – Quarti di finale

15:47 500 metri donne – Semifinali

15:54 500 metri uomini – Semifinali

16:17 500 metri donne – Finali

16:28 500 metri uomini – Finali

16:53 Staffetta femminile – Semifinali

17:09 Staffetta maschile – Semifinali

AZZURRI IN GARA

Sabato 16 marzo

13:32 1500 metri donne – Semifinali (Arianna Fontana, Arianna Sighel)

13:50 1500 metri uomini – Semifinali (Pietro Sighel, Luca Spechenhauser)

14:23 1500 metri donne – Finali

14:39 1500 metri uomini – Finali

15:08 500 metri donne – Quarti di finale (Arianna Fontana, Chiara Betti)

15:20 500 metri uomini – Quarti di finale (Pietro Sighel)

15:47 500 metri donne – Semifinali

15:54 500 metri uomini – Semifinali

16:17 500 metri donne – Finali

16:28 500 metri uomini – Finali

16:53 Staffetta femminile – Semifinali (Italia)

17:09 Staffetta maschile – Semifinali

PROGRAMMA MONDIALI SHORT TRACK 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD dalle 15.45

Diretta streaming: Raiplay2, eurosport.it, Discovery+, canale Youtube Skating ISU

Diretta testuale: OA Sport