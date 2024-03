Curling, le azzurre pronte per i Mondiali. Parla Pescia: “‘L’obiettivo è raggiungere i playoff”

Sale la tensione in casa Italia. Tra poche ore la Nazionale femminile di curling debutterà ai Campionati Mondiali 2024, quest’anno di scena in Canada, nello specifico a Sydney (Nuova Scozia). Saranno tredici i Paesi presenti: Canada, Danimarca, Estonia, Italia, Giappone, Corea del Sud, Norvegia, Nuova Zelanda, Scozia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti.

Come da tradizione, la prima fase sarà caratterizzata dal round robin, con le prime due squadre classificate che staccheranno il pass per le semifinali dirette, mentre i team piazzatisi tra il terzo e il sesto posto disputeranno gli spareggi per raggiungere la top 4.

Tanti gli obiettivi sul piatto dell’Italia (rappresentata da Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Angela Romei, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto), anche se in prima battuta il traguardo più importante è superare di nuovo il round robin, così come già fatto nella passata stagione.

A tal proposito è intervenuto il D.T. Claudio Pescia, il quale ha presentato la rassegna iridata ai microfoni della FISG: “Siamo felici di vedere la squadra al completo dopo le assenze di inizio anno di Giulia e Marta. Abbiamo recuperato bene intensificando il programma di preparazione con allenamenti sia di volume che dedicati alla tecnica per assicurarci di essere pronti a questo grande evento – ha detto Claudio Pescia -. L’obiettivo principale è quello di raggiungere i playoff e provare a fare qualcosa in più del risultato ottimo ottenuto la stagione scorsa“.

Pescia ha quindi proseguito: “È importante assicurarsi una buona posizione entro giovedì prima di incontrare negli ultimi due turni due squadre fortissime come la Svizzera ed il Giappone. Non siamo più una sorpresa ma ci farà comodo non essere tra i favoriti per il titolo. Le ragazze sono cariche e motivate, sono certo che daranno il 100%“. Ricordiamo che la prima sfida delle azzurre sarà stasera, sabato 16 marzo, alle 23:00, ora della partita contro l’Estonia.