Italia-Estonia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2024: orario, programma, streaming

Oggi sabato 16 marzo (alle ore 23.00) l’Italia farà il proprio debutto ai Mondiali 2024 di curling femminile. La nostra Nazionale scenderà sul ghiaccio di Sydney (Canada, non la nota località australiana) per affrontare l’Estonia. Stefania Constantini e compagne vogliono incominciare con il piede giusto la propria avventura nella rassegna iridata e incroceranno la non insuperabile compagine guidata dalla skip Liisa Turmann.

Le azzurre, reduci dallo splendido secondo posto agli Europei in autunno, hanno tutte le carte in regola per brillare in questa competizione e provare a battagliare per la conquista di una medaglia. L’esordio è ampiamente alla portata del quartetto tricolore, dotato di mezzi tecnici e agonistici superiori rispetto alle baltiche. La Campionessa Olimpica di doppio misto sarà affiancata da Angela Romei, Elena Mathis e Giulia Zardini Lacedelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Estonia, match valido per i Mondiali 2024 di curling femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel, prevista la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Sydney sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-ESTONIA OGGI

Sabato 16 marzo

Ore 23.00 Italia vs Estonia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-ESTONIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.