Come cambia il tabellone di Sinner a Indian Wells con l’eliminazione di Rublev. Shelton si salva

Definito il quadro dei qualificati agli ottavi di finale della parte bassa del tabellone del singolare maschile del Masters1000 di Indian Wells 2024. Jannik Sinner sarà parte del gruppo, dopo la convincente vittoria contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Chi sarà sul cammino dell’altoatesino negli ottavi di finale?

Sarà l’americano Ben Shelton, uscito vittorioso da un match molto combattuto contro l’argentino Francisco Cerundolo. Non sarà una partita semplice viste le caratteristiche dello statunitense: un giocatore mancino, che ben si adatta alle caratteristiche del campo, spinto poi dal tifo del pubblico di casa. Un test probante per Sinner, al cospetto di uno dei tennisti più talentuosi del circuito.

Percorso di Jannik che è un po’ cambiato rispetto alle attese per l’eliminazione nel terzo turno del russo Andrey Rublev. La sconfitta del russo contro il ceco Jiri Lehecka non faceva parte delle previsioni. Di conseguenza se l’italiano dovesse battere Shelton, si ritroverebbe uno tra il ceco e il greco Stefanos Tsitsipas sul suo cammino. In qualunque caso, una partita tutt’altro che semplice.

Proiettandoci alle semifinali, il nome di Carlos Alcaraz è quello più probabile e affascinante, vista la storia degli scontri diretti con Sinner. In alternativa all’iberico il tedesco Alexander Zverev e l’australiano Alex de Minaur potrebbero essere gli avversari sul cammino del 22enne di Sesto Pusteria. A chiusura del cerchio, nell’atto conclusivo, ci si aspetta un incrocio con uno tra il n.1 del mondo, Novak Djokovic, e il n.4, Daniil Medvedev.

TABELLONE JANNIK SINNER ATP INDIAN WELLS 2024

Ottavi di finale – Ben Shelton

Quarti di finale – Jiri Lehecka / Stefanos Tsitsipas

Semifinale – Carlos Alcaraz / Fabian Maroszan / Alexander Zverev / Alex de Minaur

Finale – Novak Djokovic / Daniil Medvedev i più probabili