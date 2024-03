Chi affronterà Berrettini ai quarti: tabellone molto “francese” al Challenger di Phoenix

Ci sarà il francese Terence Atmane di fronte a Matteo Berrettini nei quarti di finale del Challenger di Phoenix. Proveniente dalle qualificazioni, il ventiduenne di Boulogne-sur-Mer, non lontano da Calais, è stato in grado, una volta giunto nel tabellone principale, di mettere a segno due colpi importanti.

Il primo riguarda la testa di serie numero 2 del torneo, l’austriaco Sebastian Ofner (già visto agli ottavi del Roland Garros 2023), battuto per 7-6(5) 1-6 6-4. Poi è stata la volta di Zachary Svajda per 7-5 2-6 6-3, e sebbene proveniente anch’egli dal tabellone cadetto, il californiano è giocatore che, su questi campi, sa cosa far valere e come.

C’è particolare sapore di Francia tra i giocatori rimasti. Innanzitutto, va rimarcato come nell’altro quarto di finale della parte bassa rimasto ci sia Quentin Halys (allenato dall’ex pro Nicolas Devilder), atteso dal confronto con l’australiano Aleksandar Vukic.

Nella parte alta, invece, è già in semifinale il francese Luca van Assche: l’altro classe 2004 brillante in casa Francia (oltre, chiaramente, ad Arthur Fils) si è infatti agilmente liberato del veterano USA, nativo di Kyiv, Denis Kudla (6-3 6-1). Per lui ora il portoghese Nuno Borges, giocatore complesso da affrontare in questi primi mesi del 2024 e vittorioso sull’australiano Thanasi Kokkinakis per 7-6(1) 6-1.