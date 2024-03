Challenger Phoenix 2024, Matteo Berrettini piega Aleksandar Vukic e vola in finale contro Nuno Borges!

Il doppio turno premia Matteo Berrettini che, a poche ore dalla vittoria nei quarti di finale, centra il successo anche nel penultimo atto del Challenger 175 di Phoenix: il tennista italiano, in tabellone grazie ad una wild card, supera l’australiano Aleksandar Vukic, numero 7 del seeding, con lo score di 7-6 (2) 7-6 (2) in due ore ed un quarto di gioco, ed in finale affronterà il lusitano Nuno Borges, testa di serie numero 5.

Nel primo set il primo sussulto arriva nel terzo game, quando l’australiano deve annullare un break point sul 30-40, ma si salva ai vantaggi. La storia si ripete nel settimo gioco, e questa volta sul 30-40 Berrettini coglie l’occasione ed allunga sul 4-3 col servizio a disposizione. La gioia dura poco, perché arriva l’immediato controbreak dell’australiano, che alla seconda opportunità centra il 4-4. Vukic cancella altre due palle break in un lunghissimo undicesimo game, durato 22 punti, e così si va al tiebreak: l’equilibrio dura fino al 2-2, poi Berrettini cambia marcia, vince gli ultimi cinque punti giocati e chiude sul 7-2 dopo 68 minuti di gioco.

L’esito del primo parziale influenza l’avvio della seconda frazione, con Berrettini che nel secondo game strappa la battuta a trenta all’australiano. L’azzurro, però, nel terzo gioco, si fa rimontare dal 40-15 e subisce ancora una volta l’immediato controbreak. Berrettini manca due occasioni per il 3-1 e Vukic completa l’aggancio sul 2-2 ai vantaggi. L’azzurro manca un altro break point nell’ottavo game e l’australiano si salva ancora ai vantaggi. L’equilibrio non si spezza e si va ancora al tiebreak: Berrettini domina e vola sul 6-0, prima di chiudere sul 7-2 dopo 67′.

Le statistiche sottolineano come Berrettini ritrovi nelle fasi salienti del match il fondamentale del servizio, con cui ottiene lungo tutto l’incontro ben 12 ace e, soprattutto, conquista il punto 44 volte su 51 (86%) con la prima in campo. L’australiano fa meglio con la seconda (48% contro 40%), ma nel complesso Berrettini vince 101 punti contro gli 87 ottenuti da Vukic.