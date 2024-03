Cambia ancora il tabellone di Sinner a Indian Wells: fuori anche Tsitsipas! Il nuovo scenario verso i quarti

Stefanos Tsitsipas è stato sconfitto dal ceco Jiri Lehecka in due rapidissimi set agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il greco ha ceduto con un secco 6-2, 6-4 al cospetto di un avversario decisamente in forma e ha manifestato nuovamente delle difficoltà: dopo l’eliminazione al quarto turno degli Australian Open contro Taylor Fritz, il ko in semifinale a Los Cabos al cospetto di Casper Ruud e il passo falso nei quarti di Acapulco di fronte ad Alex de Minaur, arriva un nuovo stop prematuro per l’ellenico.

Questo risultato interessa da vicino Jannik Sinner. Il tennista italiano affronterebbe infatti Jiri Lehecka ai quarti di finale, se naturalmente riuscirà a battere il padrone di casa Ben Shelton nello scontro diretto in programma questa notte. L’attuale numero 3 del mondo, se dovesse superare l’ostacolo americano, incrocerebbe così il numero 32 del ranking ATP, in grandissima forma e reduce dai quarti di finale di Dubai, nonché dotato di un gioco molto insidioso dal punto di vista tecnico.

D’altronde il 22enne ha battuto anche il russo Andrey Rublev (numero 5 del circuito), impadronendosi di quello spicchio di tabellone contro pronostico. Non ci sono precedenti tra l’azzurro e il ceco. Proiettandosi più in là, in un’ipotetica semifinale Jannik Sinner affronterebbe chi avrà la meglio nella sfida tra il vincente di Alcaraz-Marozsan e il vincente di Zverev-de Minaur. Dall’altra parte del tabellone spiccano Holger Rune e Daniil Medvedev, dopo l’eliminazione di Novak Djokovic per mano di Luca Nardi.

TABELLONE JANNIK SINNER A INDIAN WELLS

Ottavi di finale: vs Ben Shelton (USA)

Eventuale quarto di finale: vs Jiri Lehecka (Repubblica Ceca)

Eventuale semifinale: vs Carlos Alcaraz (Spagna)/Fabian Marozsan (Ungheria) – Alex Zverev (Germania)/Alex de Minaur (Australia)

Eventuale finale: dall’altra parte del tabellone spiccano Daniil Medvedev e Holger Rune dopo l’eliminazione di Novak Djokovic.