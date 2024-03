Calendario sci alpino oggi in tv: orari gigante maschile e slalom femminile Saalbach, programma, pettorali, streaming

La Coppa del Mondo di sci alpino è giunta al suo ultimo atto ed oggi cominciano le finali di Saalbach. In programma ci sono il gigante maschile e lo slalom femminile, con due assoluti favoriti: Marco Odermatt, che va a caccia della stagione perfetta tra le porte larghe, e Mikaela Shiffrin, che probabilmente disputerà tra i rapid gates l’ultima gara della sua stagione.

L’Italia piazza un poker di atleti in gigante, con la presenza di Alex Vinatzer, Luca de Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti. Sicuramente per Vinatzer è un grandissimo traguardo aver raggiunto le finali, che sono un coronamento di una stagione davvero eccellente per l’altoatesino, che ha mostrato una crescita incredibile in gigante. Lui e De Aliprandini hanno sfiorato il podio in Nord America e sperano di rivivere le stesse sensazioni, ma attenzione anche a Della Vite, che vuole piazzare un colpo proprio all’ultimo.

Uno slalom femminile, invece, che vedrà per l’Italia protagonista la sola Martina Peterlini, unica azzurra che è riuscita a qualificarsi per le finali di Saalbach. L’obiettivo è quello di provare a centrare il miglior risultato possibile al termine di una stagione per lo slalom femminile azzurro con più ombre che luci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante maschile e slalom femminile di Saalback, valide per le finali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SAALBACH

Sabato 16 Marzo

ore 09.00 Prima manche gigante maschile

ore 10.30 Prima manche slalom femminile

ore 12.00 Seconda manche gigante maschile

ore 13.30 Seconda manche slalom femminile

COPPA DEL MONDO SAALBACH 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

GIGANTE MASCHILE SAALBACH 2024: LA STARTLIST

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

3 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

5 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

6 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

7 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

8 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

9 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

10 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

11 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

12 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

13 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

14 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

15 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

16 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

17 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

18 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

19 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

20 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

21 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

22 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

23 6533248 SARCHETT Ryder 2003 USA Dynastar

SLALOM FEMMINILE SAALBACH 2024: LA STARTLIST

1 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

2 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

3 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

4 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

8 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

9 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Voelkl

10 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

11 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

12 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

14 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

15 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

16 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

17 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

18 198215 POGNEAUX Chiara 2002 FRA Rossignol

19 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

21 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Kaestle

22 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

23 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard