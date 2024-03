Calendario sci alpino oggi in tv: orario discesa maschile Saalbach, programma, pettorali, streaming

Oggi, domenica 24 marzo, scorrono i titoli di coda sulla Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Ultima gara della stagione in programma, con la discesa libera maschile che si annuncia scoppiettante. E’ ancora in palio la coppetta di specialità, con Marco Odermatt che può completare il poker di classifiche vinte, ma se la dovrà vedere contro un agguerritissimo Cyprien Sarrazin.

Pista estremamente facile, temperature estremamente alte e tensione massima per l’ultima gara stagionale. C’è ancora da assegnare l’ultima classifica di specialità, e la sfida a due è estremamente intrigante. Odermatt ha infatti 42 lunghezze di margine su Sarrazin, tradotto allo svizzero “basta” un terzo posto per assicurarsi aritmeticamente la coppetta. Attenzione però che per entrambi non è il pendio più favorevole, e anche il sorteggio potrebbe fare la differenza: più fortunato il transalpino, che pesca il 9, mentre l’elvetico partirà ancora una volta con il quindici. Attenzione al pettorale n.1 di Stefan Rogentin, lo svizzero ha vinto sia l’unica prova di discesa (disputata mercoledì) sia il superG, e ha trovato il miglior numero possibile. Una sua doppietta non è per nulla da escludere, ma sarebbe clamorosa se pensata ad inizio settimana.

Saranno tre gli italiani al via, con Dominik Paris che vuole difendere il terzo posto nella classifica di discesa, per rimarcare il fatto come dietro ai due fenomeni ci sia stato lui questa stagione. ‘Domme’ è un gran scivolatore, anche se preferisce condizioni di neve diametralmente opposte rispetto a quello che troverà oggi sotto i piedi. L’azzurro ha pescato il pettorale n.10, mentre dopo di lui aprirà il cancelletto Mattia Casse, apparso veloce, come quasi sempre gli capita, nel training. Sarà della partita anche Guglielmo Bosca, mentre visto il podio dell’altro ieri e la forma celestiale, ha deciso di partire anche lo svizzero Loic Meillard, che può partecipare grazie agli oltre 500 punti in classifica generale.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della discesa maschile di Saalbach (Austria), valida per l’ultimo giorno della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su RaiDue ed Eurosport; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO OGGI

Domenica 24 marzo

Ore 11.15 Discesa maschile – Diretta TV su RaiDue e Eurosport 1

DISCESA LIBERA MASCHILE SAALBACH 2024: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

STARTLIST DISCESA MASCHILE SAALBACH

1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

2 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

3 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

4 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

5 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

6 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

7 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

8 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

9 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

10 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

11 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

13 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

17 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

18 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

19 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

20 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

21 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head

23 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

24 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

25 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol