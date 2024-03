Pagelle discesa femminile Saalbach: finale amaro per Gut-Behrami, Delago sfrutta l’occasione, Huetter magistrale

PAGELLE DISCESA FEMMINILE SAALBACH 2024

Cornelia Huetter 10: una giornata indimenticabile per l’austriaca, che ribalta completamente la classifica di discesa, andando a vincere la sua prima Coppa del Mondo della carriera. Sembrava impossibile ed invece Huetter con una prova magistrale davanti al suo pubblico ha saputo spingersi nuovamente sul gradino più alto del podio quasi sette anni dopo l’ultima volta in discesa (era il 2017 a Lake Louise). Semplicemente straordinaria.

Lara Gut-Behrami 5: chiaramente all’incredibile vittoria di Huetter fa da contraltare la clamorosa ed inaspettata debacle della svizzera. La peggior gara dell’anno, fuori dai punti, diciassettesimo posto ed una coppa di discesa che non ancora una volta in carriera non riesce a fare sua. Il modo peggiore per chiudere una stagione che resta comunque incredibile con tre coppe vinte, tra cui soprattutto quella generale.

Ilka Stuhec 8: il guizzo della campionessa. La slovena sfrutta al meglio il cambio delle condizioni del vento e una pista perfetta per le sue caratteristiche. Si tratta del primo podio della stagione, arrivato proprio all’ultima gara. Meglio tardi che mai.

Nicol Delago 7.5: l’Austria porta benissimo all’azzurra, visto che gli ultimi due podi erano arrivati sulle nevi austriache di Altenmarkt-Zauchensee. La pista di Saalbach si sposa bene anche per lei e la gardenese ha sfruttato l’occasione al meglio, concludendo al terzo posto.

Federica Brignone 6: conclude la sua stagione con un nono posto in discesa e con il secondo posto nella generale con uno straordinario record di punti (1581). Oggi era quasi impossibile chiederle di più.