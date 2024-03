Cancellata l’ultima discesa di Saalbach: Marco Odermatt vince 4 Coppe del Mondo

La stagione della Coppa del Mondo 2023/2024 di sci alpino non poteva che chiudersi con la cancellazione di una gara. La discesa maschile delle finali di Saalbach non verrà infatti disputati a causa delle condizioni del manto nervoso dopo la nevicata della nottata.

Gli organizzatori hanno fatto il possibile per permettere lo svolgimento della gara, con la federazione che ha deciso di spostare più volte l’orario di partenza. Alla fine dopo una serie di rinvii si è deciso per la cancellazione visto che mancano le condizioni di sicurezza necessarie per poter disputare la discesa.

In palio c’era ancora la coppa di discesa con Marco Odermatt che si presentava con quaranta punti di vantaggio sul francese Cyprien Sarrazin. La cancellazione dell’ultima gara ha permesso all’elvetico di conquistare così la sua prima Sfera di Cristallo in discesa della carriera, la quarta di una stagione semplicemente memorabile.

Odermatt è il primo sciatore da Hermann Maier (24 anni fa) a vincere quattro Coppe del Mondo in una sola stagione. Il campione elvetico si è imposto nella classifica generale, in quella di gigante (sfiorando la stagione perfetta con nove vittorie in dieci gare), quella di superG ed oggi anche quella di discesa.