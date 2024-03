Calendario biathlon oggi: orari inseguimenti Soldier Hollow, tv, streaming, startlist

Oggi, domenica 10 marzo, sarà il giorno degli inseguimenti nella tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Soldier Hollow, nello Stato dello Utah (USA). Sulle nevi americana saranno, quindi, le prove sui quattro poligoni a prendersi la scena. Inizieranno prima le donne alle ore 17.00 italiane, mentre gli uomini cominceranno alle 18.50.

Lisa Vittozzi guiderà il gruppo azzurro e cercherà di tradurre la propria regolarità in risultato pieno. Dopo il piazzamento nella sprint, la sappadina vuole l’affermazione completa per recuperare punti in classifica e crede ancora nel sogno della Sfera di Cristallo assoluta. Vedremo in che modo le condizioni climatiche andranno a influenzare l’andamento della Pursuit.

Sul versante maschile scopriremo se il francese Eric Perrot sarà in grado di replicare quanto messo in mostra nel corso della Sprint. Tra le fila azzurra Tommaso Giacomel va in cerca di una prestazione consistente, che non sia a metà e con rimpianti, come accaduto nella gara di ieri sui due poligoni.

I due inseguimenti femminile e maschile, validi per la Coppa del Mondo di biathlon, saranno trasmessi in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SOLDIER HOLLOW 2024

Domenica 10 marzo (orari italiani)

Ore 17.00 10km inseguimento femminile Soldier Hollow (Utah, USA) – Diretta tv su Eurosport1 HD

Ore 18.50 12.5km inseguimento maschile Soldier Hollow (Utah, USA) – Diretta tv su Eurosport1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SOLDIER HOLLOW 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: eurosport.it, discovery+, SkyGo, NOW e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST INSEGUMENTO FEMMINILE SOLDIER HOLLOW 2024

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:00

2 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:13

3 JEANMONNOT Lou FRA 0:19

4 VITTOZZI Lisa ITA 0:29

5 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0:48

6 GANDLER Anna AUT 1:02

7 r SIMON Julia FRA 1:15

8 GASPARIN Aita SUI 1:18

9 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:19

10 TOMINGAS Tuuli EST 1:23

11 DAVIDOVA Marketa CZE 1:24

12 LIE Lotte BEL 1:37

13 GROTIAN Selina GER 1:39

14 LUNDER Emma CAN 1:40

15 ERMITS Regina EST 1:41

16 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:43

17 MINKKINEN Suvi FIN 1:49

18 LAMPIC Anamarija SLO 1:51

19 CARRARA Michela ITA 1:52

20 HETTICH-WALZ Janina GER 1:57

21 OEBERG Hanna SWE 1:58

22 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1:59

23 BENDIKA Baiba LAT 2:03

24 JISLOVA Jessica CZE 2:03

25 COMOLA Samuela ITA 2:04

26 CHARVATOVA Lucie CZE 2:05

27 HAUSER Lisa Theresa AUT 2:08

28 b OEBERG Elvira SWE 2:08

29 SIDOROWICZ Natalia POL 2:14

30 LIEN Ida NOR 2:19

31 GUIGONNAT Gilonne FRA 2:19

32 FREED Margie USA 2:22

33 DZHIMA Yuliia UKR 2:31

34 RICHARD Jeanne FRA 2:33

35 AUCHENTALLER Hannah ITA 2:35

36 VOIGT Vanessa GER 2:35

37 BRORSSON Mona SWE 2:35

38 JAKIELA Joanna POL 2:38

39 TRABUCCHI Beatrice ITA 2:40

40 NILSSON Stina SWE 2:41

41 ZUK Kamila POL 2:42

42 KINK Julia GER 2:45

43 HRISTOVA Lora BUL 2:47

44 JUPPE Anna AUT 2:49

45 MAGNUSSON Anna SWE 2:52

46 TRAUBAITE Judita LTU 2:54

47 KLEMENCIC Polona SLO 2:59

48 SCHNEIDER Sophia GER 3:01

49 MEIER Lea SUI 3:04

50 TALIHAERM Johanna EST 3:04

51 ROTHSCHOPF Lea AUT 3:08

52 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 3:12

53 PASSLER Rebecca ITA 3:12

54 MAKA Anna POL 3:13

55 DMYTRENKO Khrystyna UKR 3:19

56 KIRKEEIDE Maren NOR 3:21

57 PEIFFER Benita CAN 3:22

58 IRWIN Deedra USA 3:23

59 LEINAMO Sonja FIN 3:27

60 KRYUKOVA Arina KAZ 3:33

STARTLIST INSEGUMENTO MASCHILE SOLDIER HOLLOW 2024

1 PERROT Eric FRA 0:00

2 JACQUELIN Emilien FRA 0:04

3 BOTN Johan-Olav NOR 0:11

4 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:13

5 SAMUELSSON Sebastian SWE 0:16

6 WRIGHT Campbell USA 0:20

7 BOE Tarjei NOR 0:22

8 b GIACOMEL Tommaso ITA 0:31

9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0:33

10 KUEHN Johannes GER 0:33

11 STROEMSHEIM Endre NOR 0:35

12 LAPSHIN Timofei KOR 0:42

13 HORN Philipp GER 0:45

14 FAK Jakov SLO 0:52

15 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 0:55

16 STRELOW Justus GER 0:57

17 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:58

18 SIIMER Kristo EST 0:59

19 CLAUDE Florent BEL 1:04

20 PONSILUOMA Martin SWE 1:04

21 HARTWEG Niklas SUI 1:04

22 HOFER Lukas ITA 1:06

23 RIETHMUELLER Danilo GER 1:17

24 STALDER Sebastian SUI 1:18

25 NAWRATH Philipp GER 1:26

26 STROLIA Vytautas LTU 1:30

27 DOLL Benedikt GER 1:30

28 BIONAZ Didier ITA 1:31

29 EDER Simon AUT 1:32

30 KRCMAR Michal CZE 1:33

31 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:35

32 TODEV Blagoy BUL 1:38

33 STVRTECKY Jakub CZE 1:40

34 SEPPALA Tero FIN 1:40

35 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:41

36 COLTEA George ROU 1:42

37 CLAUDE Fabien FRA 1:43

38 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:44

39 PRYMA Artem UKR 1:48

40 DUDCHENKO Anton UKR 1:51

41 SOERUM Vebjoern NOR 1:53

42 MUKHIN Alexandr KAZ 1:53

43 BADACZ Konrad POL 1:55

44 ZAHKNA Rene EST 1:56

45 NELIN Jesper SWE 1:57

46 BROWN Jake USA 2:00

47 ZENI Elia ITA 2:01

48 MANDZYN Vitalii UKR 2:01

49 KULBIN Jakob EST 2:01

50 DOHERTY Sean USA 2:02

51 LOMBARDOT Oscar FRA 2:03

52 RUNNALLS Adam CAN 2:04

53 LAITINEN Heikki FIN 2:04

54 DYUSSENOV Asset KAZ 2:09

55 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 2:10

56 BUTA George ROU 2:11

57 GERMAIN Maxime USA 2:11

58 GUIGONNAT Antonin FRA 2:13

59 KOMATZ David AUT 2:16

60 HORNIG Vitezslav CZE 2:16