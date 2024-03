Attraverso le Fiandre 2024: programma, orari, tv, percorso, streaming

L’attesa per il Giro delle Fiandre 2024 sale sempre di più. Domenica si alzerà il sipario sulle Classiche monumento del nord e per gran parte dei protagonisti sono necessarie le prove generali: per questo il contesto dell’appuntamento dell’Attraverso le Fiandre (Dwars door Vlaanderen) è quello giusto per affinare la condizione in vista del giorno di Pasqua.

PERCORSO

La Dwars door Vlaanderen 2024 sarà sostanzialmente uguale all’edizione 2023. Il via è previsto da Roeselare per chiudere a Waregem dopo 188,6 chilometri. Rispetto al 2023, sarà presente un muro in più, l’Hellestraat, il primo della serie di dodici asperità che comprenderà Volkegemberg, Hotond, Knokteberg, Kortekeer, Berg Ten Houte, Kanarieberg, la ripetizione di Knokteberg e Hotond, Ladeuze, Nokereberg e infine Nokere, posto a poco meno di dieci chilometri dalla conclusione. Confermati, invece, gli otto settori di pavé, l’ultimo dei quali, l’Herlegemstraat, a soli 6300 metri dall’arrivo.

ATTRAVERSO LE FIANDRE 2024: PROGRAMMA E ORARI

Mercoledì 27 marzo

Roeselare-Waregem (186,6 km)

Orario di partenza: 12.15

Orario di arrivo stimato: 16,30

ATTRAVERSO LE FIANDRE 2024: COME VEDERLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (211 di Sky) per gli abbonati dalle 14.15

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Discovery Plus, DAZN, eurosport.it

Diretta live testuale: OA Sport