ATP Miami 2024, Jannik Sinner: “C’è stato molto vento, ho provato a servire in modo solido”

Jannik Sinner vola ai quarti di finale del torneo ATP Masters 1000 di Miami: l’azzurro elimina l’australiano Christopher O’Connell per 6-4 6-3, vendica la sconfitta patita nell’unico precedente contro l’oceanico e si appresta a giocare già domani contro il ceco Tomas Machac.

Sinner ed il boemo, infatti, si affronteranno nel secondo match dalle ore 18.00, che inizierà comunque non prima delle ore 20.00, sullo Stadium: l’azzurro, intanto, ha commentato il match odierno, sottolineando gli aspetti che gli hanno permesso di portare a casa il successo.

Le dichiarazioni di Jannik Sinner al sito ufficiale dell’ATP: “Il match di oggi è stato molto diverso rispetto a quello di domenica: c’è stato molto più vento, quindi ho dovuto adattarmi un po’. Ho avuto alcune occasioni anche prima di fare il break, quindi sapevo che stavo facendo le cose giuste“.

La chiave di volta del match: “Ho provato a servire in modo davvero solido, lui ha commesso un paio di errori in momenti importanti e penso che oggi quella sia stata la chiave. Lui è partito molto bene ed io ho fatto un paio di errori: quando sei in crisi, soprattutto all’inizio, è sempre dura, anche a livello mentale“.