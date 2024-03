Ranking ATP, Sinner può ancora diventare n.2 a Miami, ma dipende da Alcaraz

Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev sono approdati ai quarti di finale dei Miami Open 2024 di tennis, mentre a breve lo spagnolo Carlos Alcaraz affronterà Lorenzo Musetti negli ottavi di finale. L’iberico e l’azzurro non potranno incontrarsi se non in finale, mentre il russo, nella parte bassa del tabellone con Sinner, potrebbe incrociare l’italiano in semifinale e l’iberico in finale.

Nel ranking virtuale, rispetto alla classifica ufficiale, considerando i punti di Miami 2023 che sono stati scartati, Djokovic resterà con lo stesso bottino punti, mentre al momento Sinner ne perde 400, vedendo il suo ritardo da Alcaraz, che ne cede 260, salire virtualmente da -495 a -635.

Jannik Sinner ha ancora l’occasione per diventare numero 2 del mondo: l’azzurro dovrà vincere il torneo e sperare che Alcaraz non arrivi in semifinale. Già con l’approdo agli ottavi di finale, invece, il tennista italiano era certo di restare davanti a Medvedev.

Due cose sono già certe al momento: al termine del torneo di Miami Djokovic, nonostante l’assenza in Florida, sarà ancora numero 1 del mondo, mentre Alcaraz e Sinner non potranno essere superati in alcun modo da Medvedev e dunque continueranno a duellare per il numero 2 del ranking ATP.

RANKING LIVE AL 26 MARZO

Tra parentesi la differenza in termini di punti rispetto al ranking ufficiale

1 Novak Djokovic 9725 (0)

2 Carlos Alcaraz 8545 (-260)

3 Jannik Sinner 7910 (-400)

4 Daniil Medvedev 6965 (-800)

JANNIK SINNER DIVENTA NUMERO 2 SE…