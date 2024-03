ATP Miami 2024: gli italiani nel tabellone principale. Da Sinner a Berrettini, la carica azzurra in Florida

Il dato è presto accertato: al Masters 1000 di Miami l’Italia avrà un suo giocatore ancora in altissimo nel tabellone. Il nome, chiaramente, è quello di Jannik Sinner, che viene dalle splendide performance di tutto l’inizio dell’anno e, naturalmente, dal percorso di Indian Wells. Inutile rimarcare come l’altoatesino resti ancora uno dei favoriti alla vittoria.

Non di solo Sinner, però, vive il tennis italiano. Andrà in scena anche Lorenzo Musetti, o almeno il suo nome resta confermato nell’entry list anche dopo la nascita del figlio Ludovico, evento cui ha dato in questi giorni la massima priorità. Resta da capire, eventualmente, quale versione del toscano scenderà in campo. Certo è che il luogo gli evoca buoni ricordi (terzo turno nel 2021).

Al via anche Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, con l’uno che si è trovato subito a dover fronteggiare Carlos Alcaraz a Indian Wells (vincendo il primo set, ma raccogliendo un game nei successivi due) e l’altro fermato dal britannico Cameron Norrie ancora a livello di secondo turno.

Sarà la volta anche di Flavio Cobolli, che in California è stato eliminato all’esordio dallo spagnolo Roberto Carballes Baena. Esordio a livello 1000, invece, per Luciano Darderi, che abbiamo visto in campo per l’ultima volta a Santiago del Cile, dove si è spinto fino ai quarti.

L’attesa, però, è per buona misura anche rivolta verso Matteo Berrettini. Il romano, infatti, ha deciso di utilizzare il ranking protetto da qui in avanti al fine di poter tentare un’importante risalita nel ranking mondiale, verso i livelli che gli competono (certamente non quelli fuori dalla top 100).