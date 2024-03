ATP Miami 2024: tanta gioventù nelle wild card

Sono state rivelate le wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Miami, il cui tabellone principale verrà svelato nella giornata di lunedì. La linea scelta è quella di privilegiare i giovani, anche se una presenza di spicco della quota veterani c’è.

Tale quota spetta infatti a Kei Nishikori: il giapponese, infatti, ritorna a giocare il torneo dopo tre anni. Il suo risultato migliore è la finale del 2016, anno in cui perse per 6-3 6-3 contro Novak Djokovic. Per lui anche una semifinale nel 2014 e due quarti nel 2015 e 2017.

Per il resto, appunto, largo alla gioventù. Concessi, infatti, inviti a prospetti particolarmente interessanti, il maggiore dei quali è il cinese Juncheng Shang, il classe 2005 che sta provando a emergere come possibile protagonista del futuro. Per il momento è al numero 139 del mondo.

Spazio anche al 2006 spagnolo Martin Landaluce, al momento 359° nel ranking ATP e con in tasca una vittoria ITF in Portogallo, e al 2007 Darwin Blanch, attualmente ottavo nella classifica dei migliori junior al mondo (e secondo 2007: il primo è Federico Cinà). Un po’ a sorpresa wild card anche per il 2003 USA Martin Damm.