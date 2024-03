ATP Indian Wells, Shelton vince la battaglia con Cerundolo e affronterà Sinner agli ottavi

La sfida che in tanti appassionati volevano vedere. Sarà Ben Shelton ad affrontare Jannik Sinner agli ottavi di finale di Indian Wells: lo statunitense, numero 16 del seeding, ha battuto faticando l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6 3-6 7-6 in poco più di due ore e quaranta minuti e si guadagna il pass per sfidare l’azzurro, numero 3 al mondo e avanti agevolmente contro Struff.

Partita sin da subito con grande equilibrio; l’argentino è il primo ad andare in difficoltà, dovendo salvare quattro palle break nel secondo gioco, ma poi capitola nel sesto gioco finendo sotto per 5-2. Il primo set sembra andato, ma Cerundolo ha la forza di reagire quando Shelton va a servire per il set, riportandosi sotto. Il sudamericano deve annullare quattro set point, ma nel tiebreak paga stavolta la brutta partenza, vincendo solo uno dei primi sei scambi: altre due palle set annullate, ma alla terza capitola.

Shelton ha così la possibilità di poter mettere le mani sulla partita, ma dall’altra parte Cerundolo rimane comunque sempre attaccato alla sfida, attendendo uno spiraglio per attaccare e riportare la sfida in pari salendo di tono con risposta e dritto. Questo momento arriva nell’ottavo gioco, alla seconda palla break della sua partita: arriva così il 6-3 che manda tutti al terzo.

Che è equilibrato, equilibratissimo, con nessuno de due che concede uno straccio di apertura all’altro. La potenza di Shelton e la manovrabilità di Cerundolo si sposano alla perfezione e si arriva così ad un altro tiebreak, pure questo equilibrato; lo statunitense è bravissimo a spezzare l’equilibrio nell’undicesimo scambio con un gran passante per poter poi chiudere i conti con un servizio vincente di seconda, apparendo nel finale anche un po’ polemico contro qualcuno sugli spalti.

Partita in cui Shelton e Cerundolo hanno vinto lo stesso numero di punti, 111 a testa, in cui l’americano non è riuscito a sfruttare il suo predominio in risposta nel primo set con solo una palla break sfruttata su 10. Più vincenti e più errori per il numero 16, 26-15 contro il 23-13 del suo avversario.