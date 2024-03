WTA Miami 2024: Camila Giorgi entra in tabellone a causa di due forfait

Ci sarà anche Camila Giorgi all’interno del tabellone principale del torneo WTA 1000 di Miami, il quarto della stagione femminile di questa categoria. La marchigiana, uscita al secondo turno a Indian Wells, non aveva ancora ottenuto l’ingresso nel main draw in Florida per via diretta.

Ad avvantaggiarla sono due forfait, uno dei quali di particolare peso. A causa di un problema a un polso, infatti, la russa Mirra Andreeva, che ha addosso gli occhi di molti addetti ai lavori in virtù della sua rapida crescita, è costretta a saltare l’evento. Ulteriore rinuncia è qualla dell’egiziana Mayar Sherif.

Insieme a Giorgi entra anche l’altra russa Diana Shnaider. L’attuale numero 106 del ranking mondiale ha disputato per sette volte il torneo di Miami, arrivando al massimo al terzo turno nel 2015, occasione in cui fu la rumena Simona Halep (che, via wild card, rientrerà proprio in questa fattispecie) a sconfiggerla per 6-4 7-5.

La marchigiana, in questo 2024, ha vinto appena due partite: una a Brisbane con l’americana Payton Stearns e l’altra proprio a Indian Wells con la britannica Katie Boulter. Per il resto, i primi cinque tornei dell’anno non hanno lasciato particolari soddisfazioni.