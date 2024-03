A che ora Sinner-Lehecka oggi in tv, ATP Indian Wells 2024: ordine di gioco, programma, streaming

Si disputeranno tutti questa sera i quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells: oggi, giovedì 14 marzo, l’azzurro Jannik Sinner, numero 3, affronterà il ceco Jiri Lehecka, numero 32.

Il match si giocherà sullo Stadium 2 e sarà il primo a partire dalle ore 19.00 italiane: quello odierno sarà il primo confronto sul circuito maggiore tra l’azzurro ed il ceco. Nel 2019 i due si sono però affrontati sul circuito Challenger negli ottavi di Ostrava e Sinner vinse per 6-4 6-2.

La diretta tv di Sinner-Lehecka del torneo di Indian Wells 2024 di tennis sarà affidata a Sky Sport Tennis o Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, Now e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale, questa sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO ATP INDIAN WELLS 2024

Giovedì 14 marzo – Stadium 2

Dalle ore 19.00 italiane

Jannik Sinner (Italia, 3) – Jiri Lehecka (Repubblica Ceca, 32) – Diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Max

PROGRAMMA ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis o Sky Sport Max.

Diretta streaming: Sky Go, Now, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.