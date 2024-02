WTA Dubai 2024, Elisabetta Cocciaretto rimonta e batte la belga Elise Mertens all’esordio nel main draw

La lucky loser azzurra Elisabetta Cocciaretto, dopo essere stata ripescata, centra il successo nel primo turno del tabellone principale del torneo di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, di categoria WTA 1000: la tennista italiana rimonta e batte la belga Elise Mertens imponendosi con lo score di 1-6 6-3 7-6 (3) in due ore e venticinque minuti di gioco e sfiderà la statunitense Coco Gauff, numero 3 del seeding.

Nel primo set i due game iniziali vengono vinti ai vantaggi dalla giocatrice al servizio, poi Mertens inizia ad essere più cinica dell’azzurra ed a vincere praticamente tutti i punti importanti. La belga, infatti, concede poco o nulla al servizio (tre punti complessivi negli altri tre turni in battuta), mentre Cocciaretto si fa trascinare ai vantaggi e poi concede il break sia nel quarto che nel sesto game. Mertens chiude quindi i conti sul 6-1 in 35 minuti.

Nella seconda partita è l’azzurra la prima ad allungare, portandosi sullo 0-40 in risposta nel quarto game, ed alla seconda occasione arriva lo strappo di Cocciaretto. La tennista italiana, al termine di un lunghissimo quinto gioco, durato sedici punti, subisce l’immediato controbreak, ma l’azzurra, ancora a quindici, toglie il servizio alla belga nel sesto game e questa volta conferma lo strappo, volando sul 5-2. Mertens resta aggrappata alla partita e poi nel nono game si porta sullo 0-40 in risposta, ma Cocciaretto infila cinque punti consecutivi e chiude sul 6-3 dopo 45′.

La frazione decisiva vede la belga annullare due palle break in apertura e poi salvarsi ai vantaggi. Dopo diversi game dominati dai servizi, nel settimo gioco Mertens fronteggia con successo una prima palla break, ma ai vantaggi ne concede una seconda, che le è fatale. Cocciaretto va sul 4-3 ma non allunga, subendo l’immediato controbreak a zero. L’equilibrio non si spezza più e si va al tie break: scambio di minibreak in avvio, poi Cocciaretto allunga sul 3-1. La belga accorcia sul 2-3, ma l’azzurra tiene i due successivi turni al servizio e scappa sul 5-2, procurandosi poi tre match point sul 6-3. La prima occasione è quella buona per l’azzurra, che vince per 7-3 in 65′ e vola al 2° turno.

Le statistiche sottolineano l’equilibrio visto in campo, con le due giocatrici che vincono 92 punti a testa. Cocciaretto mette il 77% di prime in campo ed ottiene il punto nel 68% dei casi, mentre sulla seconda conclude con un deficitario 35%. Per l’azzurra ci sono anche un ace e quattro doppi falli.