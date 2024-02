ATP Doha 2024, Giulio Zeppieri accede al main draw grazie alla vittoria su Damir Dzumhur

A Doha, in Qatar, nel torneo di categoria ATP 250, saranno presenti nel tabellone principale di singolare maschile tre azzurri: a Lorenzo Musetti, accreditato della settima testa di serie, e Lorenzo Sonego, si aggiunge Giulio Zeppieri, che supera il bosniaco Damir Dzumhur nel secondo ed ultimo turno delle qualificazioni per 7-5 6-1 in un’ora e venticinque minuti di gioco.

Nel primo set Zeppieri sciupa una palla break in apertura e poi cede il servizio a trenta, riscattandosi però prontamente e centrando l’immediato controbreak a quindici. L’azzurro può recriminare, perché non riesce a convertire una palla break nel quinto game ed altre due nel settimo, poi è lui a rischiare, quando nel decimo game deve cancellare un set point prima di arpionare il 5-5. Il match cambia improvvisamente, Zeppieri opera il break a trenta nell’undicesimo game e poi va a chiudere col servizio a disposizione sul 7-5 dopo 55 minuti.

La seconda partita risente dell’esito della prima e dallo 0-1 Zeppieri inanella sei game consecutivi, nei quali trova il break a trenta nel terzo, nel quinto e nel settimo game, tenendo invece la battuta a zero sia nel quarto che nel sesto gioco. Il risultato è il 6-1 con cui Zeppieri chiude i conti in mezz’ora per volare al tabellone principale.

Le statistiche, ovviamente, sono tutte favorevoli all’azzurro, che vince 73 punti contro i 54 dell’avversario: l’azzurro converte 5 delle 11 palle break avute a disposizione, cancellando uno dei due break point concessi, ovvero proprio il set point del decimo game del primo set. L’azzurro mette in campo il 69% di prime, ottenendo il 64% di punti, che sale al 67% con la seconda di servizio.