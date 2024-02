Volley. Piacenza con Monza per continuare la rincorsa al secondo posto in Superlega. Perugia in cerca di riscatto

Promettono spettacolo e incertezza i due anticipi della 18ma giornata di una regular season di Superlega che volge velocemente al termine e che ha come campo principale, domani sabato 10 febbraio, Piacenza con una sfida tra Bluenergy Gas Sales Piacenza vincitrice della penultima Coppa Italia e Mint Monza, finalista dell’ultima Coppa Italia. Piacenza arriva dal successo casalingo contro Perugia che le ha permesso di consolidare il terzo posto in classifica, mentre Monza arriva da due sconfitte consecutive, frutto forse degli sforzi compiuti nella final 4 di coppa Italia ma non può distrarsi perchè è scivolata al settimo posto e il tesoretto su Modena è di 6 punti.

Testa-coda da seguire, invece, sempre domani, sabato alle 18.30 tra Farmitalia Catania, ultima in classifica, e Itas Trentino capolista. I trentini vogliono la vittoria che mantenga quantomeno invariato il vantaggio su Perugia (ora +69, per Catania è uno degli ultimi treni salvezza. Sempre 6 sono i punti da recuperare dei siciliani su Taranto, penultima.

Perugia, dopo la batosta di Piacenza, torna in campo domenica 11 febbraio alle 16.00 per affrontare una delle squadre del momento, la Rana Verona che arriva da tre successi a fila, ha vinto 4 delle ultime 5 partite disputate e si presenta con grande entusiasmo in terra umbra, forte del sesto posto in classifica. Non può permettersi passi falsi, invece, Perugia, che in caso di mancato successo potrebbe trovarsi braccata da vicino da Piacenza nella lotta per il secondo posto.

Trasferta non semplice per la Lube Civitanova che aspira a mantenere il quarto posto con vista sul terzo e domenica alle 18.00 va a far visita alla gioiella Prisma Taranto che ha tutte le motivazioni per giocare un grande match, visto che ancora non può dormire sonni tranquilli in chiave salvezza. Sempre domenica, alle 19.00 però, ci sono in palio punti preziosissimi nella sfida del PalaPanini tra Valsa Group Modena e Cisterna: i laziali hanno completato il sorpasso all’ottavo posto sulla squadra modenese che vuole quantomeno rimettersi in carreggiata per raddrizzare una stagione da dimenticare finora. Partita che sfugge ad ogni pronostico.

Il programma è completato da un altro incrocio interessante di interessi: a Padova arriva l’Allianz Milano. da una parte i veneti che hanno assoluta necessità di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda della classifica, dall’altra i milanesi che vedono non troppo lontano il quarto posto ma ancora più da vicino la minaccia di Verona per il quinto che occupano ora. Si gioca domenica alle 18.00