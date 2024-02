Vela, l’Italia ufficializza altri quattro equipaggi per le Olimpiadi: Tita-Banti, Renna, Maggetti e Chiavarini volano a Parigi 2024

Prende sempre più forma la Nazionale italiana di vela che parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La FIV ha infatti annunciato altri quattro equipaggi selezionati per le regate olimpiche di Marsiglia, dopo aver ufficializzato quasi un mese fa la convocazione di Chiara Benini Floriani nel singolo femminile ILCA 6 e della coppia Jana Germani-Giorgia Bertuzzi nel 49erFX.

Il Bel Paese schiererà nella prossima rassegna a cinque cerchi anche Ruggero Tita-Caterina Banti nel Nacra 17 misto, Nicolò Renna nel windsurf iQFoil maschile, Marta Maggetti nel windsurf iQFoil femminile e Lorenzo Brando Chiavarini nel singolo maschile ILCA 7. Nessuna sorpresa dunque, ma in queste classi c’erano pochi dubbi considerando i risultati del triennio post-Tokyo e soprattutto degli ultimi 12 mesi.

Così il direttore tecnico azzurro Michele Marchesini al sito federale: “Altri passi importanti verso Parigi 2024, Il processo di selezione degli equipaggi iniziato da più di un anno si sta chiudendo con gli elementi con le migliori caratteristiche di prestazione e di solidità e nei tempi più funzionali alle regate Olimpiche. I dati raccolti durante la preparazione invernale sono stati molto utili. Abbiamo le idee chiare riguardo i reali valori in campo, i profili dei nostri atleti e atlete e riguardo i potenziali. Conto ora di chiudere la squadra per le discipline qualificate nel breve. Vogliamo lavorare bene e con la tranquillità che serve per fare bene al momento giusto; le due cose sono strettamente legate“.

Ancora da stabilire chi rappresenterà l’Italia nel Formula Kite maschile (Riccardo Pianosi è il grande favorito) e femminile (ballottaggio aperto tra Maggie Pescetto e Sofia Tomasoni), in attesa di capire se riusciranno a qualificarsi anche le ultime due imbarcazioni che non hanno ancora conquistato il pass olimpico: il 49er maschile ed il 470 misto.