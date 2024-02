UAE Tour 2024, tappa di oggi Dubai Police Officer’s Club-Dubai Harbour: orari, percorso, tv, streaming, favoriti

Quarta tappa per l’UAE Tour 2024: dopo il primo arrivo in salita di ieri, dove ha trionfato Ben O’Connor con Jay Vine in maglia di leader, oggi torna la calma a livello altimetrico con una probabile volata. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con percorso, favoriti e programma.

PERCORSO

Un classico piattone sulle strade emiratine. Partenza ed arrivo in quel di Dubai con il dislivello che è molto vicino allo zero. Tanta tanta pianura, con l’unica insidia che può essere rappresentata dal vento lungo i 175 chilometri odierni.

FAVORITI

C’è tutto il meglio dei velocisti al via. Parte favorito Tim Merlier (Soudal-QuickStep) che si è aggiudicato alla grande la prima tappa. Occhio però al riscatto che cercheranno Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Sam Welsford (BORA – hansgrohe) e Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck). In casa Italia chance affidate ad Elia Viviani (Ineos Grenadiers), caduto però nella frazione inaugurale e quindi non al top.

PROGRAMMA QUARTA TAPPA UAE TOUR 2024

Giovedì 22 febbraio

Dubai Police Officer’s Club-Dubai Harbour 175 km

Orario di partenza: ore 9.35

Orario di arrivo stimato: ore 13.30

TAPPA DI OGGI UAE TOUR 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 11.50

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW

Diretta scritta: OA Sport