LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: probabile volata in quel di Dubai, Merlier favorito

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quarta tappa dell’UAE Tour 2024. In programma oggi la frazione di 175 chilometri da Dubai Police Officer’s Club a Dubai Harbour.

Non c’è un metro di salita, a differenza di quanto accaduto ieri con il primo arrivo in vetta, nella giornata di oggi: scontata dunque la volata finale come accaduto nella frazione inaugurale. L’unica insidia potrebbe essere rappresentata dal vento laterale che farà stare sempre sull’attenti i corridori.

Come detto alla vigilia, c’è davvero il meglio dei velocisti in circolazione in terra emiratina. Favorito Tim Merlier (Soudal-QuickStep) dopo il trionfo all’esordio, ma occhio alla lunga lista di rivali con lav Kooij (Team Visma | Lease a Bike), Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Sam Welsford (BORA – hansgrohe) e Kaden Groves (Alpecin – Deceuninck).

Non dovrebbe avere patemi a conservare la leadership in classifica generale Jay Vine (UAE Emirates). Appuntamento dalle 9.30 per non perdervi davvero nulla della tappa odierna.