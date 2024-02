Tiro a volo, azzurri in corsa dopo 75 piattelli di Coppa del Mondo a Rabat. Spiccano De Filippis e Pellielo

Si è conclusa la prima fase della qualificazione trap maschile in quel di Rabat, città del Marocco che ospita questa settimana la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo. Alla presenza di ben novantotto partecipanti si sono ben comportati Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo, entrambi al vertice della classifica dopo 75 piattelli.

De Filippis attualmente si trova nel gruppo del secondo posto con 73/75, punteggio maturato dopo aver mancato due colpi rispettivamente nella prima e nella terza serie. Con lui anche l’indiano Zouvar Singh Sandhu e il britannico Aaron Heading.

Pellielo è invece al momento nel gruppo del terzo posto (condiviso con altri quattro partecipanti) con 72/75. Una gara particolare quella di Johnny, iniziata con una prima serie difficile (22/25) e raddrizzata poi con due tranche perfette. Bene poi il francese Clement Borgue, l’australiano James Willet e l’atleta del Kuwait Talal Alrashidi, tutti in testa con 74/75.

71/75 invece i piattelli rotti da Gianmarco Barletta (in corsa solo per il ranking), in un folto gruppo del quarto posto. Più lontano infine Giulio Nelli (70/75) e Massimo Fabbrizzi, il quale non è andato oltre 69/75 faticando nella seconda (22/25) e nella terza (23/25) serie.