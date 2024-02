Tiro a volo, Jessica Rossi in testa in Coppa del Mondo dopo 75 piattelli a Rabat

L’Italia apre con un’ottima notizia la seconda tappa della Coppa del Mondo 2024 di tiro a volo, scattata a Rabat, in Marocco: nel trap femminile, dopo i primi 75 piattelli delle qualificazioni è in testa Jessica Rossi. Bene anche Sofia Littamè ed Isabella Cristiani, le quali però sono in gara solo per il ranking e non avrebbero comunque diritto a disputare la finale, mentre sono irrimediabilmente staccate Maria Lucia Palmitessa e Gaia Ragazzini.

Jessica Rossi è in testa con lo score di 71/75 (24-24-23 le tre serie dell’azzurra), in coabitazione con la transalpina Melanie Couzy, mentre in terza posizione c’è un quartetto a quota 70/75 composto dalla guatemalteca Adriana Ruano Oliva, dalla sammarinese Alessandra Perilli, dalla portoricana Augusta Rose Campos-Martyn, e da Sofia Littamè (25-23-22 le serie dell’italiana), con l’azzurra che però è in gara solo per il ranking, e dunque eventualmente senza accesso all’ultimo atto.

In gara soltanto per il ranking anche un’altra azzurra, Isabella Cristiani, nel quartetto al 14° posto a quota 67/75 (22-22-23 gli score dell’italiana), mentre appaiono irrimediabilmente staccate le altre due azzurre in gara, con Maria Lucia Palmitessa nel quartetto al 20° posto con 65/75 (22-19-24 i parziali dell’italiana) e Gaia Ragazzini nel quartetto in 26ma posizione con 63/75 (21-19-23 i punteggi per lei).

CLASSIFICA TRAP FEMMINILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1261 ROSSI Jessica ITA 24 24 23 71 Target view

2 1146 COUZY Melanie FRA 25 24 22 71 Target view

3 1205 RUANO OLIVA Adriana GUA 24 21 25 70 Target view

4 1434 PERILLI Alessandra SMR 22 24 24 70 Target view

5 1393 CAMPOS-MARTYN Augusta Rose PUR 22 24 24 70 Target view

6 1253 LITTAME Sofia ITA 25 23 22 70 RPO Target view

7 1108 GALVEZ Fatima ESP 22 23 24 69 Target view

8 1127 ANTIKAINEN Noora FIN 23 22 24 69 Target view

9 1385 RODRIGUES Ana Rita POR 24 21 24 69 Target view

10 1510 PHILLIPS Ryann Paige USA 23 23 23 69 Target view

11 1227 TRIPATHI Bhavya IND 21 23 24 68 Target view

12 1111 MOLNE MAGRINA Mar ESP 21 25 22 68 Target view

13 1064 HRDLICKOVA Zina CZE 22 24 22 68 Target view

14 1217 KUMARI Rajeshwari IND 21 23 23 67 Target view

15 1249 CRISTIANI Isabella ITA 22 22 23 67 RPO Target view

16 1077 ZAVISKOVA Tereza CZE 24 21 22 67 Target view

17 1187 MURCHE Kathrin GER 23 23 21 67 Target view

18 1091 ASHMAWY Maggy EGY 21 22 23 66 Target view

19 1483 KAYA Rumeysa Pelin TUR 22 22 22 66 Target view

20 1257 PALMITESSA Maria Lucia ITA 22 19 24 65 Target view

21 1165 LING Abbey GBR 22 22 21 65 Target view

22 1372 BERNAL Sandra POL 22 23 20 65 Target view

23 1383 COELHO DE BARROS Maria Ines POR 23 22 20 65 Target view

24 1169 SEWARD Ellie GBR 20 22 22 64 Target view

25 1502 CARROLL Ashley USA 23 20 21 64 Target view

26 1259 RAGAZZINI Gaia ITA 21 19 23 63 Target view

27 1408 AL KHALAF Kholoud Hassan QAT 19 23 21 63 Target view

28 1009 EYVAZOVA Ulviyya AZE 20 22 21 63 Target view

29 1220 RAJAK Preeti IND 21 21 21 63 RPO Target view

30 1271 DMITRIYENKO Mariya KAZ 20 19 23 62 Target view

31 1400 AL ABDULLA Amna QAT 21 21 20 62 Target view

32 1215 KEER Manisha IND 22 23 17 62 Target view

33 1133 MAKELA-NUMMELA Satu FIN 20 22 19 61 Target view

34 1167 PURSER Madeleine Louise GBR 18 20 22 60 Target view

35 1485 TEMIZDEMIR Safiye TUR 21 21 18 60 Target view

36 1501 BROWN Ida Faye USA 18 22 19 59 Target view

37 1381 BAICEV Catarina POR 20 20 19 59 RPO Target view

38 1329 MARIRHI Yasmine MAR 21 19 19 59 Target view

39 1291 ALHAWAL Shahad KUW 22 18 19 59 Target view

40 1015 JAMALOVA Aydan AZE 22 21 16 59 Target view

41 1405 ALBINALI Metha Hamad QAT 17 20 21 58 Target view

42 1326 HAOUZANE Samia MAR 20 18 19 57 Target view

43 1206 SOTO ABRIL Ana Waleska GUA 17 19 20 56 Target view

44 1279 SARMANOVA Nargiza KAZ 19 20 17 56 Target view

45 1272 DOSMAGAMBETOVA Aizhan KAZ 16 21 18 55 Target view

46 1093 ELSAYED Mariam Tarek EGY 18 15 21 54 Target view

47 1007 ABDULKHUSEYNOVA Alina AZE 19 17 18 54 Target view

48 1102 TALAAT Sahar EGY 15 19 19 53 Target view

49 1435 TONINI Martina SMR 18 20 15 53 Target view

50 1324 FADIL Fatima Zahrae MAR 14 21 17 52 Target view

51 1349 GALEA Mikaela MLT 16 13 15 44 Target view

DNS 1465 LIN Yi Chun TPE DNS Target view

DNS 1466 LIU Wan-Yu TPE DNS Target view

DNS 1113 PONTES VILLARRUBIA Noelia ESP DNS Target view