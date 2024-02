Sport in tv oggi (martedì 27 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 27 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui tanti tornei di tennis al via questa settimana. Particolare attenzione a quanto accadrà nell’ATP500 di Dubai, con gli esordi di Lorenzo Musetti e di Lorenzo Sonego, che si spera riescano a trovare le soluzioni ai propri problemi in campo. In campo anche Luciano Darderi a Santiago (Cile); mentre nelle prime ore del mattino italiano Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli sono attesi da due difficili incontri contro l’americano Taylor Fritz e il canadese Felix Auger-Aliassime

In primo piano anche il calcio femminile con la prestigiosa amichevole tra Italia e Inghilterra, con le azzurre che si mettono alla prova nella sfida contro le campionesse d’Europa in carica, mentre per il volley assisteremo alla Finale di Challenge Cup tra Monza e Projekt Varsavia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 27 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 27 febbraio

01.00 Basket, NBA: Indiana Pacers vs Toronto Raptors – Diretta tv su Sky Sport NBA (209); in streaming su SkyGo e su NOW.

01.00 Tennis, ATP Acapulco: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Fritz 3° match e inizio programma alle 01.00 italiane; Cobolli vs Auger-Aliassime 3° match e inizio programma dalle 01.00 italiane)

09.30 Biathon, Mondiali giovanili a Otepaa (Estonia): 7.5km Youth Sprint femminile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Tennis, ATP Dubai: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Cazaux 2° match e inizio programma dalle 11.00 italiane; Sonego vs Nagal 4° match e inizio programma dalle 11.00 italiane)

12.00 Vela, Mondiali 470: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Biathlon, Mondiali giovanili a Otepaa (Estonia): 10km Youth Sprint maschile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

13.30 Ciclismo femminile, Le Samyn de Dames – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Ciclismo, Le Samyn – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.30 Tennis, WTA Austin: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv.

18.00 Calcio femminile, amichevole: Italia vs Inghilterra – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

18.00 Tennis, ATP Santiago: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Darderi vs Bagnis 4° match e inizio programma dalle 18.00 italiane)

18.15 Calcio, Serie B: Ascoli vs Brescia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.15 Calcio, Serie B: Reggiana vs Sudtirol – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Volley, Finale Challenge Cup: Monza vs Projekt Varsavia – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Sampdoria vs Cremonese – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Parma vs Cosenza – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Catanzaro vs Bari – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Palermo vs Ternana – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie B: Lecco vs Como – Diretta tv Sky Sport 255; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, FA Cup: Luton vs Manchester City – Diretta tv su ZONA DAZN (2014); in streaming su DAZN.

21.30 Calcio, Coppa del Re: Real Sociedad vs Maiorca – Diretta tv su Telelombardia; in streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

22.00 Tennis, WTA San Diego: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv.

23.00 Calcio, Copa Libertadores: Palestino vs Portughesa – Diretta streaming su Mola.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Martedì 27 febbraio

18:25 Sprint2u con Roberta Gherca: specialista salto con l’asta. Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

19:05 TennisMania con Renzo Furlan. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

20:20 Sport2day Speciale Libri. Conduce: Enrico Spada su sport2u.tv