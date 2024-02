LIVE Monza-Projekt Varsavia, Finale Challenge Cup 2024 in DIRETTA: serve la rimonta per vincere il trofeo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Monza-Projekt Varsavia, match valevole per il ritorno della Finale della Challenge Cup 2023-2024 di volley. La Mint Vero Volley deve compiere una vera e propria impresa per alzare al cielo il trofeo: dopo la sconfitta per 3-1 in terra polacca, infatti, i lombardi saranno costretti a vincere per 3-0 o per 3-1 il match di questa sera per poi eventualmente giocarsi il tutto per tutto al golden set, il cui esito sarà decisivo per l’assegnazione del titolo.

La Mint Vero Volley è reduce dall’importante successo in campionato per 3-1 sul campo del Padova, tre punti che hanno permesso ai ragazzi di coach Massimo Eccheli di rimanere in corsa per arpionare la quarta posizione nella stagione regolare. Il distacco dalla Lube Civitanova, infatti, è di una sola lunghezza, margine potenzialmente recuperabile dai lombardi, i quali però vorranno prima cercare di alzare al cielo il secondo trofeo continentale della loro storia dopo la Coppa CEV, conquistata nel 2022.

Dall’altra parte della rete ci sarà il Projekt Varsavia, formazione allenata da Andrea Anastasi. I biancoblu stanno disputando un’ottima stagione: in campionato, la compagine della capitale polacca si trova al terzo posto, staccata di sette lunghezze dai campioni in carica del Jastrzębski Wegiel. In Europa, invece, i polacchi hanno compiuto un cammino impressionante, concedendo solamente tre set dai sedicesimi al match d’andata di questa finale, dato che dimostra la forza dei ragazzi di Anastasi.

