LIVE Sonego-Nagal, ATP Dubai 2024 in DIRETTA: sfida da non sbagliare contro la wild-card indiana

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Dubai (Emirati Arabi Uniti) tra Lorenzo Sonego e l’indiano Sumit Nagal. Primo confronto diretto tra i due giocatori, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra il russo Daniil Medvedev ed il kazako Alexander Schevchenko.

Sonego, ventinovenne torinese, si presenta a questo appuntamento voglioso di riscattare un avvio titubante di stagione. Vincitore di soli due match nel 2024, contro il tedesco Hanfmann ad Adelaide ed il britannico Evans agli Australian Open, il piemontese ha bisogno necessariamente di cambiare marcia per presentarsi alla campagna sulla terra battuta in piena fiducia.

Dal canto suo Nagal, numero 97 del ranking ATP, ha ricevuto l’invito dagli organizzatori della kermesse emiratina. Ventisettenne di Jhajjar, il tennista asiatico vanta 5 vittorie in carriera a livello Challenger. Sul cemento outdoor di Chennai (India) Nagal un paio di settimane fa ha raggiunto la vittoria beffando l’azzurro Luca Nardi in finale. L’indiano è dunque in fiducia al contrario di Sonego, che dovrà alzare il livello del proprio tennis per avere la meglio.

La sfida tra Lorenzo Sonego e Sumit Nagal sarà il quarto match sul centrale, ed in ogni caso il secondo a partire dalle 16.00 italiane dopo Medvedev-Schevchenko.