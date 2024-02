A che ora Darderi-Bagnis: programma ATP Santiago, tv, streaming

Luciano Darderi affronterà l’argentino Facundo Bagnis al primo turno del torneo ATP 250 di Santiago del Cile. Il tennista italiano incrocerà il sudamericano sulla terra rossa. Il nostro portacolori dovrà vedersela con un lucky loser, ammesso al tabellone principale dopo la rinuncia del colombiano Daniel Elahi Galan. Si preannuncia un confronto particolarmente serrato tra il 22enne, attuale numero 80 del mondo, e il 33enne, numero 148 del ranking ATP.

L’appuntamento è per martedì 27 febbraio, sarà il quarto incontro a partire dalle ore 18.00 sul Court Jaime Fillol: Cerundolo-Hanfmann aprirà il programma seguita da Tirante-Fonseca, poi la sfida tra Garin e Barrios Vera non prima delle ore 23.00 e a seguire toccherà a Darderi.

C’è un fresco precedente tra i due giocatori, risalente alle recente finale del torneo ATP 250 di Cordoba: il nostro portacolori si impose in due set per 6-1, 6-4. Quello è l’unico incrocio sul circuito maggiore, ma ci sono altri due precedenti: nelle qualificazioni del Roland Garros 2023 si impose l’argentino in due set, mentre l’italiano vinse il quarto di finale del Challenger di Campinas nel 2022.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Darderi-Bagnis, primo turno del torneo ATP 250 di Santiago del Cile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cile sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO DARDERI-BAGNIS ATP SANTIAGO

Martedì 27 febbraio

Quarto incontro dalle ore 18.00 Luciano Darderi vs Facundo Bagnis

In precedenza, a partire dalle ore 18.00 sul Court Jaime Fillol, si giocano: Cerundolo-Hanfmann, Tirante-Fonseca, Garin-Barrios Vera (non prima delle ore 23.00). A seguire toccherà a Darderi.

PROGRAMMA DARDERI-BAGNIS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.