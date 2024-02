LIVE Musetti-Cazaux, ATP Dubai 2024 in DIRETTA: sarà spettacolo contro l’emergente francese?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 500 di Dubai tra Lorenzo Musetti e Arthur Cazaux.

L’azzurro è chiamato a invertire la tendenza che lo vede uscire al 1° turno da due tornei consecutivi, a Rotterdam con match point contro Griekspoor e a Doha collezionando 2 game con Zhang. In questo periodo così particolare della sua vita, in attesa della nascita del suo primogenito, il versante tennistico e il ranking stanno soffrendo. Il giovane toscano ha infatti bisogno di una vittoria per mettere preziosissimi punti in cascina, visto che a quanto pare salterà il torneo di Miami. Detto questo, nel 2023 non aveva collezionato granché in questi mesi, quindi comunque vada manterrà un posto all’interno o subito a ridosso dei primi 30 in vista della stagione su terra battuta.

Il sorteggio lo ha messo di fronte a un qualificato, che si è poi rivelato essere uno dei peggiori avversari ‘pescabili’. Il classe 2002 Arthur Cazaux si è rivelato al grande pubblico battendo Holger Rune sulla Rod Laver Arena, al 2° turno degli Australian Open. Il numero 86 del mondo si è poi spinto fino agli ottavi di finale, dando così seguito al suo inizio di stagione da sogno visto che si è imposto anche nel Challenger di Noumea, in Nuova Caledonia. Prima di questo appuntamento, ha giocato il 250 di casa a Montpellier, perdendo al 2° turno da Felix Auger-Aliassime 7-6(4) al terzo.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Musetti e Cazaux, che prenderà il via dopo la conclusione di Maroszan-Davidovich Fokina, in campo dalle 11.