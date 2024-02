Italia-Inghilterra calcio femminile oggi in tv: dove vederla, programma amichevole, streaming

Oggi, martedì 27 febbraio, all’Estadio Nuevo Mirador di Algeciras (Spagna), la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà l’Inghilterra per la seconda amichevole in programma questa settimana. Dopo lo 0-0 contro l’Irlanda al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), la formazione allenata da Andrea Soncin giocherà contro le campionesse d’Europa in carica e non sarà un match semplice.

La compagine inglese è tra le più forti del mondo in questo momento, avendo raggiunto la Finale negli ultimi Mondiali e vinto la UEFA/Conmebol. Una squadra con un alto tasso tecnico, considerando il portiere Mary Earps (Manchester United), i difensori Lucy Bronze (Barcellona) e Alex Greenwood (Manchester City), le centrocampiste Lauren James (Chelsea), Keira Walsh (Barcellona), Ella Toone (Manchester United) e l’attaccante Alessia Russo (Arsenal), stelle dei club della FA Women’s Super League.

Pensando ai precedenti, sono 25 gli incontri andati in scena e il bilancio è di 11 vittorie italiane, 6 pareggi e 8 successi inglesi. L’Italia non batte l’Inghilterra dal marzo 2012: 3-1 in Cyprus Cup, a Paralimni, con le reti di Pamela Conti, Melania Gabbiadini e Patrizia Panico. Da quella sfida, 2 sconfitte e 1 pareggio. Soncin si aspetta dalle sue ragazze una prova di personalità anche per comprendere il livello di condizione, pensando alle qualificazioni agli Europei 2025 che cominceranno ad aprile.

L’amichevole tra Italia e Inghilterra di calcio femminile, in programma all’Estadio Nuevo Mirador di Algeciras (Spagna), sarà trasmessa in diretta tv da Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-INGHILTERRA CALCIO FEMMINILE OGGI

Martedì 27 febbraio

18.00 Italia vs Inghilterra – Estadio Nuevo Mirador di Algeciras (Spagna) – Diretta tv su Rai 2 HD.

PROGRAMMA ITALIA-INGHILTERRA CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport