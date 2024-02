Sport in tv oggi (martedì 13 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Tanta carne al fuoco oggi, martedì 13 febbraio, nel panorama sportivo italiano e internazionale. Proseguono i Campionati Mondiali delle discipline acquatiche a Doha, con in primo piano il nuoto (Simona Quadarella è una delle favorite nella finale dei 1500 stile libero) ed i quarti di finale del torneo maschile di pallanuoto, in cui spicca il match tra il Settebello e la Grecia.

Dopo una giornata di pausa, si riaccendono i riflettori su Nove Mesto per la 15 km individuale femminile ai Mondiali di biathlon con Lisa Vittozzi tra le candidate principali al podio. In evidenza anche il tennis con il WTA di Doha e ben tre tornei ATP, in cui vedremo in azione sia Andrea Vavassori che Luciano Darderi al primo turno sul rosso di Buenos Aires.

In serata comincia la fase a eliminazione diretta della Champions League di calcio, con l’andata degli ottavi di finale Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid, mentre a Belgrado va in scena un meeting indoor di atletica con al via Larissa Iapichino nella gara di salto in lungo. Il menu propone inoltre gli Europei di lotta greco-romana e sollevamento pesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi martedì 13 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 13 febbraio

2.00 Basket, NBA: Milwaukee Bucks-Denver Nuggets – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go e Now

2.00 Basket, NBA: Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans – Diretta tv su Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go e Now

7.30 Nuoto, Mondiali: batterie terza giornata – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

9.00 Tuffi grandi altezze, Mondiali: primo e secondo round femminile – Diretta streaming su Rai Play 3 ed Eurovision Sport

11.00 Tennis, ATP Rotterdam: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (dalle 19.30), live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

12.00 Tuffi grandi altezze, Mondiali: primo e secondo round maschile – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

12.00 Tennis, WTA Doha: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (dalle 19.30), live streaming su Sky Go, Now e WTA TV

13.00 Sollevamento pesi, Europei: seconda giornata (55 kg maschile, 55 kg femminile, 61 kg maschile) – Diretta streaming su Weightlifting House

14.00 Pallanuoto, Mondiali: Spagna-Montenegro (quarti di finale) – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

15.30 Pallanuoto, Mondiali: Italia-Grecia (quarti di finale) – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

15.55 Atletica: meeting indoor Belgrado – Diretta streaming sul canale Youtube di European Athletics

17.00 Nuoto, Mondiali: semifinali e finali terza giornata – Diretta tv su Rai 2, live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

17.00 Pallanuoto, Mondiali: Serbia-Croazia (quarti di finale) – Diretta streaming su Rai Play 3 ed Eurovision Sport

17.00 Lotta, Europei: finali seconda giornata – Diretta streaming su UWW+

17.00 Calcio femminile, Serie A: Roma-Sassuolo – Diretta streaming su DAZN

17.10 Biathlon, Mondiali: individuale femminile 15 km – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, live streaming su Rai Play, Sky Go, Now, discovery+, Eurosport.it e DAZN

17.30 Tennis, ATP Buenos Aires: primo turno (1° match sull’Estadio 3 dalle 18.30 Andrea Vavassori-Thiago Seyboth Wild, 3° match sull’Estadio 2 dalle 17.30 Luciano Darderi-Mariano Navone) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (dalle 19.30), live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

18.30 Pallanuoto, Mondiali: Ungheria-Francia (quarti di finale) – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play ed Eurovision Sport

19.00 Tennis, ATP Delray Beach: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20), Sky Sport Tennis e Sky Sport Max (dalle 19.30), live streaming su Sky Go, Now e Tennis TV

19.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo: sprint tecnica classica a Canmore – Diretta tv su Eurosport 2, live streaming su Sky Go, Now, discovery+, Eurosport.it e DAZN

21.00 Calcio, Champions League: Copenaghen-Manchester City (andata ottavi di finale) – Diretta tv su Sky Sport Arena, live streaming su Sky Go e Now

21.00 Calcio, Champions League: Lipsia-Real Madrid (andata ottavi di finale) – Diretta tv su Canale 5, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K, live streaming su Infinity, Sky Go e Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Martedì 13 febbraio

18:25 Sprint2u con Sonia Malavisi, specialista salto con l’asta. Conduce: Ferdinando Savarese.

19:05 TennisMania con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo.

19:40 Basket2u conducono: Michele Cassano e Federico Rossini.

22:00 Waterpolo Preview Speciale Mondiali Doha 2024 con Paolo Malara, allenatore Pescara Pallanuoto. Conduce: Andrea Addezio.