LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: azzurri per stupire

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle gare maschili e femminili dei tuffi dalle grandi altezze. A Doha si comincerà con i salti dai 27 metri con le prime due rotazioni che andranno a sommarsi con quelle del 15 febbraio per la classifica finale.

Sarà Constantin Popovici il grande favorito per il gradino più alto del podio, il tuffatore romeno è infatti reduce dalla vittoria agli Europei di Roma 2022 e da quella nella rassegna iridata di Fukuoka di circa sei mesi fa, la stessa Romania potrebbe puntare inoltre ad una nuova doppietta dopo quella del Giappone avendo a disposizione anche la carta Catalin-Petru Preda.

Outsider saranno poi lo spagnolo Carlos Gimeno e l’eterno francese Gary Hunt mentre per quanto riguarda l’Italia Davide Baraldi e Andrea Barnabà cercheranno invece di dare l’assalto alla top ten. Al femminile invece Elisa Cosetti (bronzo agli Europei di Roma) proverà invece a migliorare il nono posto ottenuto in Giappone in una gara dove il ruolo di favorita sarà recitato dall’australiana Rhiannan Iffland.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale delle prime due rotazioni dei tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Doha 2024. Si partirà dalle 9.00 con le gare al femminile per poi proseguire alle 12.00 con il maschile, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.