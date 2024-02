LIVE Biathlon, Individuale femminile Mondiali 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi sfida le francesi, Wierer mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Individuale femminile dei Mondiali di biathlon 2024. La seconda settimana della rassegna iridata, in scena a Nove Mesto Na Morave (Cechia), si apre con il format storico di questo sport: l’Individuale. Si tratta della gara individuale più lunga, con 15 km da percorrere e 4 poligoni da affrontare.

Lisa Vittozzi riparte dell’argento ottenuto domenica nell’Inseguimento. Fino ad ora l’azzurra è stata l’unica atleta in grado di interrompere il dominio francese, che ha conquistato tutte le altre medaglie a disposizione. La formazione italiana potrà contare anche su Dorothea Wierer. In questa gara la fuoriclasse altoatesina occuperà il ruolo di outsider: l’azzurra infatti non sarà tra le favorite alla vittoria, ma potrebbe sorprendere tutti, soprattutto se riuscisse a trovare grande precisione al poligono.

Per quanto visto in questi giorni le favorite assolute sono le due francesi di punta: Julia Simon e Justin Braisaz-Bouchet. Grande attenzione ad Hanna Oeberg, che ha mostrato una grande condizione nelle prime gare ceche. La più grande delle sorelle svedesi ha un feeling particolare con l’Individuale, format che le ha portato 2 ori iridati ed uno olimpico. Non si può dire lo stesso della sorella Elvira, la quale non ha mai vinto in questa gara.

L’Individuale femminile dei Mondiali 2024 di biathlon inizierà alle 17.10 con la partenza della prima atleta. L’evento sarà visibile sui canali di Eurosport ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’Individuale femminile di Nove Mesto Na Morave, a partire dalle 16.50 circa con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!