LIVE Sci di fondo, Sprint tc Canmore 2024 in DIRETTA: azzurri per una sorpresa in Canada

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sprint a tecnica classica in programma a Canmore (Canada), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo. Si conclude l’appuntamento in terra canadese con il quarto e ultimo impegno di questi giorni nell’Alberta: quest’oggi gli atleti si cimenteranno nella sprint a passo alternato, dopo che tre giorni fa è andata in scena la stessa prova, ma nella tecnica a skating.

In campo maschile Johannes Klaebo andrà alla caccia dell’ottava vittoria stagionale per provare a riavvicinarsi ad Harald Amundsen in ottica classifica generale: il classe 1996, dopo essersi imposto nella sprint a tecnica libera, partirà come favorito nella gara di oggi. Occhio anche ad Erik Valnes, secondo nella generale alle spalle di Amundsen, e allo svedese Edvin Anger. In casa Italia, fari puntati su Federico Pellegrino ed Elia Barp: il veterano azzurro cercherà di dare una scossa alla sua stagione con un grande risultato nella tecnica meno amata, il classe 2002 invece vorrà dare continuità alle ottime performance delle ultime settimane.

Tra le donne invece, infurierà la battaglia tra le svedesi successo di tappa. Linn Svahn vuole riscattarsi dopo la terza posizione ottenuta nella gara di sabato per riguadagnare punti in ottica classifica di specialità sulla norvegese Kristine Skistad, vincitrice dell’ultima sprint disputata. Spazio anche a Maja Dahlqvist, Jonna Sundling e Frida Karlsson, tre atlete potenzialmente da podio, mentre Jessie Diggins proverà a limitare i danni per mantenere un buon vantaggio sulle inseguitrici per la sfera di cristallo. Caterina Ganz difenderà i colori azzurri, per lei l’obiettivo sarà quello di entrare nelle prime trenta.

