Sport in tv oggi (giovedì 8 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, giovedì 8 febbraio: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, gli sport invernali con i Mondiali J/U23 di sci nordico e gli Europei Junior Open di biathlon, gli sport acquatici con i Mondiali di Doha, il basket con l’Eurolega, la MotoGP con i Test di Sepang, e molto altro.

Il primato nel raggruppamento, un turno in meno da giocare e, almeno sulla carta, un tabellone meno complicato: il primo crocevia per il Setterosa ai Mondiali 2024 di pallanuoto femminile arriverà oggi, con l’Italia che affronterà il Canada alle ore 10.00, nella terza ed ultima giornata nel Girone D.

Chi vince va ai quarti di finale, attendendo poi, con tutta probabilità la Grecia, chi perde dovrà giocare gli ottavi contro la vincente di Singapore-Nuova Zelanda per poi sfidare la Spagna ai quarti: questo il bivio che si aprirà per azzurre e nordamericane. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai tiri di rigore.

I Mondiali 2024 degli sport acquatici proseguiranno a Doha (Qatar), oggi: nella settima giornata spazio a pallanuoto femminile, nuoto di fondo, tuffi e nuoto artistico. Verranno assegnati altri tre titoli della rassegna: verranno distribuite le medaglie nei tuffi, nella piattaforma da 10 metri sincro maschile, nel nuoto artistico, nel duo femminile libero, e nel nuoto di fondo, nella staffetta 4 x 1500 metri mista.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 8 febbraio

03.00 MotoGP, Test Sepang: terza giornata – Nessuna copertura tv / streaming

07.00 Pallanuoto femminile, Gruppo C: Singapore-Nuova Zelanda – Eurovision Sport

07.30 Nuoto artistico, libero a squadre miste: preliminari – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

08.02 Tuffi, trampolino da 3 metri individuale femminile: preliminari – Rai Play 3, Eurovision Sport

08.30 Nuoto di fondo, staffetta 4 x 1500 metri mista – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

08.30 Pallanuoto femminile, Gruppo D: Sudafrica-Gran Bretagna – Eurovision Sport

09.15 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: PCR femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Pallanuoto femminile, Gruppo D: Italia-Canada – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

10.00 Tennis, WTA Abu Dhabi: ottavi di finale – Sky Sport Uno fino alle 17.45, Sky Sport Tennis, Sky Sport 253, Sky Go, Now, WTA TV

10.00 Tennis, WTA Cluj-Napoca: ottavi di finale (1° match dalle 10.00 Cocciaretto-Dart, 3° match dalle 10.00, non prima delle 14.30 Errani-Maria) – Sky Sport Uno fino alle 17.45, Sky Sport Tennis, Sky Sport 254, Sky Go, Now, WTA TV

10.20 Ciclismo femminile, UAE Tour Women: prima tappa – 11.50 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

10.30 Biathlon, Europei Junior Open Jakuszyce: 12.5 km individuale femminile – Eurovision Sport

10.30 Ciclismo, Tour of Antalya: prima tappa – Nessuna copertura tv / streaming

11.15 Sci di fondo, Mondiali U23 Planica: 20 km tl mass start femminile – Nessuna copertura tv / streaming

11.30 Pallanuoto femminile, Gruppo C: Ungheria-Australia – Eurovision Sport

12.00 Nuoto artistico, duo femminile libero: finale – Rai Sport HD, Rai Play, Eurovision Sport

12.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepää: PCR maschile – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Snowboard, Campionati Italiani Assoluti Funes: PGS maschile e femminile – Nessuna copertura tv / streaming

13.20 Ciclismo, Tour de la Provence: prologo – 13.50 eurosport.it, discovery+

13.30 Tennis, ATP Marsiglia: ottavi di finale – Sky Sport Uno fino alle 17.45, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251, Sky Go, Now, Tennis TV

14.00 Pallanuoto femminile, Gruppo A: Brasile-Paesi Bassi – Eurovision Sport

14.00 Sci di fondo, Mondiali U23 Planica: 20 km tl mass start maschile – Nessuna copertura tv / streaming

14.00 Biathlon, Europei Junior Open Jakuszyce: 15 km individuale maschile – Eurovision Sport

15.30 Pallanuoto femminile, Gruppo A: Stati Uniti-Kazakistan – Eurovision Sport

15.30 Ciclismo, Tour of Colombia: terza tappa – Nessuna copertura tv / streaming

16.32 Tuffi, piattaforma da 10 metri sincro maschile: finale – Rai Sport HD poi dalle 17.35 Rai 2 HD, Rai Play, Eurovision Sport

17.00 Pallanuoto femminile, Gruppo B: Spagna-Francia – Eurovision Sport

17.00 Salto con gli sci, Mondiali Junior Planica: HS 102 maschile – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Tennis, ATP Cordoba: ottavi di finale (1° match dalle 18.00 Darderi-Ofner) – Sky Sport Tennis, Sky Sport 252, Sky Go, Now, Tennis TV

18.30 Pallanuoto femminile, Gruppo B: Grecia-Cina – Eurovision Sport

18.30 Basket, Eurolega: Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv – DAZN

19.00 Tennis, ATP Dallas: ottavi di finale – Sky Sport Tennis, Sky Sport 255, Sky Go, Now, Tennis TV

20.30 Basket, Eurolega: Milano-Real Madrid – DAZN, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Villeurbanne – DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Valencia-Olympiacos – DAZN

20.30 Basket, Eurolega: Partizan Belgrado-Bayern Monaco – DAZN, Sky Sport Arena, Sky Go, Now

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Giovedì 8 febbraio

18:25 Sprint2u con Giacomo Leone: Presidente Fidal Puglia. Conduce: Ferdinando Savarese. su sport2u.tv

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

19:40 Italian Sportrait Awards 2024 – 3a Puntata. Conduce: Cristina Chiuso su sport2u.tv

20:20 Chess2u Intervista alla pluricampionessa italiana Rita Gramignani. “La mia avventura straordinaria” Conduce: Anania Casale. su sport2u.tv

21:00 Swim2u: Presentazione Mondiali Doha 2024. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Carlo e Lidia Bonifazi. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada su sport2u.tv

22:00 Waterpolo Preview Speciale Mondiali Doha 2024 con Cecilia Nardini: attaccante Sis Roma. Conduce: Andrea Addezio. su sport2u.tv

