LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Cerruti/Ruggiero si giocano il pass olimpico, la squadra impegnata nei preliminari del libero

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima giornata dei Mondiali degli sport acquatici 2024. All’Aspire Dome di Doha la parte dedicata al nuoto artistico sta giungendo al termine e l’Italia vuole a tutti i costi chiudere in bellezza, andando a caccia di altre medaglie e della qualificazione olimpica.

Giornata particolarmente importante per i colori azzurri, i fari saranno tutti puntati sulla finale del doppio libero con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero in piena lotta per il pass olimpico, le azzurre al momento, combinando i risultati delle routine precedenti, occupano il quinto e ultimo posto disponibile per la qualificazione a cinque cerchi. Il programma di gare si aprirà con i preliminari del programma libero della squadra, con l’Italia presente, le squadre a scendere in acqua saranno ben 16, ma solo le prime 12 avanzeranno all’atto conclusivo, si passerà poi al doppio libero con Cerruti/Ruggiero ottave nei preliminari, ma in piena lotta per le posizioni di vertice. Durante questa rassegna iridata abbiamo notato come i base mark possano fare la differenza, a volte è più conveniente portare in acqua un esercizio più semplice e privo di sbavature, sarà quindi importante mantenere la concentrazione dal primo all’ultimo secondo.

le gare prenderanno il via alle ore 07:30!