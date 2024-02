LIVE Olimpia Milano-Real Madrid, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: serve una magia contro la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Olimpia Milano-Real Madrid, ventiseiesima giornata dell’Eurolega di basket 2024!

I meneghini dovranno fare l’impresa contro la prima della classe, ma non sarà per niente facile. L’EA7 Emporio Armani attualmente occupa la tredicesima piazza con 10-15 di record, ad un paio di vittorie dalle posizioni che contano per l’accesso ai play-in. Coach Ettore Messina si affiderà ancora alle fiammate di Shavon Shields e Nikola Mirotic e alla solidità di Nicolò Melli, mentre il pubblico del Forum di Assago proverà a far sentire tutto il suo supporto per spingere le Scarpette Rosse in una sfida importante per le sorti dei lombardi in Eurolega.

Il Real Madrid guarda tutti dall’alto verso il basso, con i campioni d’Europa in carica in vetta alla classifica grazie ad uno score di 22-3 dopo venticinque turni fin qui disputati. Coach Mateo potrà contare sul recupero di due pedine fondamentali come Walter Tavares e Sergio Llull, con l’omonimo Rodriguez che ritorna ancora da avversario al Forum dopo gli anni passati all’ombra della Madonnina. Fari puntati anche sull’estro di un playmaker del calibro di Facundo Campazzo e sul veterano Rudy Fernandez.

Palla a due che verrà alzata al Forum di Assago alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!