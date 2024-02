LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2024 in DIRETTA: l’Italia difende il titolo con Paltrinieri nella staffetta mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di nuoto di fondo a Doha. Dopo il trionfo dell’ungherese Rasovszky nella 10 km maschile e del francese Fontaine nella 5 km e della olandese Van Rouwendaal nella 10 e nella 5 km, esaurite le tensioni per la conquista delle carte olimpiche, si conclude il programma della disciplina con la staffetta mista 4×1500 maschile e femminile.

L’Italia è la squadra campione del mondo in carica di Fukuoka della staffetta 4×1500 e ha tutte le carte in regola per provare a difendere il titolo. La squadra azzurra è la migliore possibile: le prime due staffettiste sono Giulia Gabbrielleschi, settima ieri nella 5 km e apparsa comunque brillante e Arianna Bridi che sabato si è andata a prendere la carta olimpica con l’ottavo posto nella 10 km. In campo maschile sarà un Gregorio Paltrinieri desideroso di riscatto a disputare la terza frazione, mentre in chiusura ci sarà Domenico Acerenza, reduce dal bronzo di ieri nella 5 km e dalla qualificazione olimpica.

ILe altre due squadre candidate all’oro sono la Francia, che può contare su Cassignol, Jouisse, Olivier, Fontaine, e l’Australia con Johnson, Gubecka, Sloaman e Lee, mentre la Germania, che rinuncia a Wellbrock, non ha lanciato segnali positivi nei primi tre giorni di gara e sembra aver affrontato questa manifestazione come tappa di passaggio in vista di Parigi. Attenzione anche agli Usa con Grimes in seconda frazione, Ungheria con Betlehem e Rasovszky, Brasile con Cunha e Jungblut e Portogallo,.

Si parte alle 8.30 con la 5 km femminile, si prosegue alle 11.00 con la 5 km maschile.