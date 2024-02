LIVE Tuffi, Mondiali 2024 in DIRETTA: Pellacani e Bertocchi impegnate dai 3 metri, c’è la piattaforma sincro maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della settima giornata di gara dei tuffi all’edizione 2024 dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar). Quest’oggi il programma di gara prevederà due appuntamenti: il preliminare della prova individuale femminile dal trampolino tre metri e la finale dalla piattaforma dieci metri uomini in sincro.

La giornata odierna inizierà alle 8.00 con i preliminari del trampolino tre metri donne. Come al solito, l’eliminatoria non dovrà essere presa sottogamba: delle 55 atlete iscritte, solamente 18 potranno partecipare alla semifinale di domani, una scrematura piuttosto elevata che potrà far cadere in trappola anche nomi di peso. L’Italia si affiderà ad Elena Bertocchi e Chiara Pellacani: le azzurre vorranno riscattare la prestazione non eccezionale della prova in sincro con una performance convincente per accedere al penultimo atto della competizione.

Alle 16.30, invece, scatterà il via dell’unica finale prevista nella giornata odierna, la prova maschile in sincro dalla piattaforma dieci metri. Oltre alle medaglie, in palio ci sono anche quattro pass olimpici per i prossimi Giochi di Parigi. L’Italia sarà al via con Andreas Sargent Larsen ed Eduard Timbretti Gugiu, una coppia giovane che proverà a strappare la qualificazione per le Olimpiadi parigine, obiettivo decisamente complicato ma potenzialmente possibile per i due azzurri.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della settima giornata di gara dei tuffi all’edizione 2024 dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar). Si parte alle 8.00 i preliminari della prova femminile dal trampolino tre metri, mentre alle 16.30 prenderà inizio la finale dalla piattaforma dieci metri uomini in sincro. Non perdetevi un’emozione con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!