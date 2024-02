LIVE MotoGP, Test Sepang 2024 in DIRETTA: ultima sessione, Bagnaia insegue Martin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza, ed ultima, giornata di lavoro sulla pista di Sepang. Il tracciato malese sarà protagonista, quindi, delle ultime otto ore di lavoro nella prima tranche di test pre-stagionali. Il prossimo infatti si disputerà a Lusail prima del via della nuova stagione.

Sul tracciato di Sepang il Day-3 prenderà il via alle ore 03.00 italiane (le ore 10.00 locali) mentre la bandiera a scacchi la vedremo alle ore 11.00. Quindi, otto ore di lavoro di grande importanza. Enea Bastianini, quindi, ha svettato nel Day-2 di Sepang. Il romagnolo, dopo una giornata positiva, ha piazzato il time attack decisivo nel finale andando a stampare il record della pista in 1:57.134.

Alle sue spalle tante conferme. Martin secondo a 139 millesimi dopo la vetta di ieri, quindi Binder terzo a 193, quarto Aleix Espargarò a 312, mentre è quinto il campione del mondo Pecco Bagnaia a 335. Buona giornata anche per Fabio Di Giannantonio, sesto a 485 millesimi, mentre il suo compagno di team Marco Bezzecchi chiude nono a 733 ma cade proprio mentre stava andando a far segnare il suo miglior tempo. Yamaha appena fuori dalla top10 con Fabio Quartararo e Alex Rins, mentre Luca Marini prosegue nel suo non semplice apprendistato in Honda con il 17° tempo a 1.260.

La terza giornata dei test pre-stagionali di Sepang scatterà alle ore 03.00.