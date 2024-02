Salto con gli sci: Kvandal guida la qualificazione di Lahti. Lara Malsiner sfiora la top ten

Si è da poco chiusa la qualificazione della competizione sul trampolino HS130 di Lahti valevole per la qualificazione femminile individuale in quel di Lahti, Finlandia. La testa della classifica, da stanga 17 (unica a utilizzarla in virtù del ballare del vento), è della norvegese Eirin Maria Kvandal, autrice anche del salto più lungo di giornata con 125.5 metri e 131.9 punti.

Alle sue spalle, da stanga 18, l’austriaca Jacqueline Seifriedsberger, distante 6.6 punti pur avendo saltato solo un metro in meno, e la francese Josephine Pagnier, a quota 122.8 e anche lei andata piuttosto lontano (123 metri).

A completare la top 5 ci sono l’austriaca Eva Pinkelnig (120.4), una delle altre due giunte a 120 metri (nel suo caso) o più, e la tedesca Luisa Goerlich (119 e 115.4, la migliore da stanga 19). Il resto della top ten è rinchiuso praticamente in un fazzoletto: sesta la giapponese Yuki Ito a 115.2, settima la tedesca Katharina Schmid a 114.5, ottava la norvegese Silje Opseth a 114.4, nona e decima le giapponesi Sara Takanashi e Nozomi Maruyama a 113.2 e 111.7.

Manca la top ten per 3.8 punti Lara Malsiner, il cui 11° posto è comunque di ottimo valore. 21° a 102.9, invece, per Annika Sieff. 30a Jessica Malsiner a 82.1. E, su 41 saltatrici in gara, Nika Prevc rischia di fare il colpo al contrario. La slovena, infatti, agguanta l’ultimo posto utile, il 40°, con una prestazione al contrario che difficilmente rivedremo: 82 metri, 51.2 punti.