Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lahti 2024. “Il dinosauro democratico”. Trampolino vetusto ed equilibrio massimo

Entriamo nel “rettilineo finale” della Coppa del Mondo maschile 2023-24 di salto con gli sci. D’altronde, quando si arriva a Lahti (Finlandia), significa generalmente che la stagione volge al termine. Quella del weekend del 1-3 marzo sarà, infatti, la quint’ultima tappa dell’inverno.

Il contesto è ben conosciuto, essendo abitualmente teatro dei Salpausselän Kisat. La manifestazione, ormai conosciuta con il nome di Lahti Ski Games, è nata nel 1923 e rappresenta una sorta di Festival dedicato a tutte le discipline nordiche. Non sorprende, quindi, che la città situata un centinaio di km a nord della capitale Helsinki sia una “cattedrale” per sci di fondo, combinata e appunto salto. D’altronde ha ospitato la bellezza di 7 edizioni dei Mondiali (1926, 1938, 1958, 1978, 1989, 2001, 2017) con l’ottava in arrivo nel 2029.

Chissà se in vista di tale manifestazione iridata, finalmente, si agirà sul trampolino grande denominato Salpausselän hyppyrimäet. Un dinosauro, essendo stato concepito nel 1972 e, per quanto ammodernato più volte, mai realmente ristrutturato. Il suo particolare profilo da’ sovente origine a competizioni oltremodo equilibrate.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°16

Luogo: Lahti (Finlandia)

Impianto: Salpausselän hyppyrimäet (HS130)

Competizioni ospitate: 43 [Large Hill]

Prima gara: 25 febbraio 1978 (Mondiali)

Prima gara: 9 marzo 1980 (Coppa del Mondo)

Ultima gara: 26 marzo 2023

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2014 – FREUND Severin (GER)

2014 – STOCH Kamil (POL)

2015 – KRAFT Stefan (AUT)

2016 – HAYBÖCK Michael (AUT)

2017 – KRAFT Stefan (AUT) {Oro Mondiale}

2018 – STOCH Kamil (POL)

2019 – STOCH Kamil (POL)

2020 – KRAFT Stefan (AUT)

2020 – GEIGER Karl (GER)

2021 – JOHANSSON Robert (NOR)

2022 – KRAFT Stefan (AUT)

2022 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN) [*Ex aequo]

2022 – GRANERUD Halvor Egner (NOR) [*Ex aequo]

2023 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

9 – KRAFT Stefan [AUT] (4-3-2)

4 – STOCH Kamil [POL] (3-0-1)

4 – GEIGER Karl [GER] (1-1-2)

3 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (2-1-0)

2 – AMMANN Simon [SUI] (2-0-0)

2 – GRANERUD Halvor Egner [NOR] (1-1-0)

2 – HAYBÖCK Michael [AUT] (1-0-1)

2 – JOHANSSON Robert [NOR] (1-0-1)

2 – EISENBICHLER Markus [GER] (0-2-0)

2 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (0-1-1)

2 – ZYLA Piotr [POL] (0-0-2)

1 – WELLINGER Andreas [GER] (0-1-0)

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

29 (10-10-9) – FINLANDIA

29 (9-11-9) – AUSTRIA

24 (7-7-10) – GERMANIA [All-Inclusive]

16 (3-5-8) – NORVEGIA

12 (6-3-3) – POLONIA

6 (3-1-2) – GIAPPONE

4 (0-2-2) – REP.CECA [All-Inclusive]

3 (1-1-1) – SLOVENIA

3 (2-0-1) – CANADA

2 (2-0-0) – SVIZZERA

2 (1-1-0) – ITALIA

1 (0-1-0) – SVEZIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Nessun precedente in Coppa del Mondo

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 37° il 2 marzo 2017

CECON Francesco

Nessun precedente in Coppa del Mondo

TEAM EVENT, ALBO D’ORO ULTIMO DECENNIO

2014 – AUSTRIA

2015 – NORVEGIA

2017 – POLONIA {Oro Mondiale}

2018 – GERMANIA

2019 – AUSTRIA

2020 – GERMANIA

2021 – NORVEGIA

2022 – AUSTRIA

2023 – AUSTRIA