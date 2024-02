Reggio Emilia-Napoli oggi in tv, semifinale Coppa Italia basket 2024: orario, programma, streaming

Tutto è pronto per le semifinali della Final Eight della Coppa Italia di basket! Oggi sabato 17 febbraio alle ore 20:45 scenderanno in campo l’Unahotels Reggio Emilia e la GeVi Basket Napoli per la sfida che decreterà la seconda finalista che andrà a contendere ad una tra Olimpia Milano e Reyer Venezia (match in programma alle ore 18:00) il secondo trofeo stagionale.

La Reggiana ha estromesso dalla kermesse torinese la finalista della passata stagione ovvero la Virtus Bologna, prevalendo sui bianconeri in un ‘derby’ tutto emiliano per 72-81 trascinata dai 20 punti di Langston Galloway e dai 16 di Mouhamed Faye, con le V-nere incapaci di replicare ai colpi dei biancorossi.

Anche la GeVi Napoli ha sovvertito il pronostico eliminando la detentrice del titolo ovvero la Germani Brescia (74-80), con i partenopei che al contempo hanno anche vendicato la sonora sconfitta rimediata poche settimane fa in Campionato al PalaBarbuto. Jacob Pullen decisivo con i suoi 25 punti, insieme ai 19 di Markel Brown ed ai 12 di Michal Sokolowski.

Inizio del match previsto all'Inalpi Arena di Torino alle ore 20:45. La diretta TV sarà disponibile in chiaro per tutti su DMAX (canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery+, SkyGO, Now TV e DAZN. Ci sarà anche OA Sport con la diretta LIVE testuale, per non farvi perdere davvero nessun momento di questa semifinale della Coppa Italia di basket 2024!

CALENDARIO COPPA ITALIA BASKET 2024 OGGI

Sabato 17 febbraio

Seconda semifinale

Ore 20:45 Unahotels Reggio Emilia-GeVi Napoli Basket – Diretta TV in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA REGGIO EMILIA-NAPOLI SEMIFINALE COPPA ITALIA BASKET OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Eurosport 2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport